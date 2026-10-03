Руснаци изпуснаха хеликоптер от пикап: Невероятно ВИДЕО

Видео, показващо как в Красноярския край в Русия се опитват да превозят хеликоптер Ми-2 на покрива на пикап, събра очите на интернет потребители. Случва се това, което всеки си мисли - скъпоценният товар е изпуснат, но поне няма пострадали, съдейки по наличната информация. Засега няма информация и за това къде е трябвало да бъде транспортиран хеликоптерът.

Нова проверка от Кремъл: Руски военен хеликоптер в небето над Полша

Заглавната снимка е архивна.