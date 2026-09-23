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Нова проверка от Кремъл: Руски военен хеликоптер в небето над Полша

23 септември 2026, 15:22 часа 430 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нова проверка от Кремъл: Руски военен хеликоптер в небето над Полша

Тази сутрин руски военен хеликоптер е нарушил полското въздушно пространство, съобщиха полските военни пред The ​​Guardian.

Според изявление на полските въоръжени сили, хеликоптер Ми-8 на руските ВВС е проникнал на 300 метра в полското въздушно пространство от Калининград и е останал на полска територия в продължение на 42 секунди.

Полетът на хеликоптера е бил проследен от радарните системи на полските въоръжени сили. Изтребители са били издигнати в бойна готовност, а наземните войски и средства също са били в готовност да реагират.

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"Характерът на инцидента показва, че Русия отново тества готовността на нашата система за противовъздушна отбрана", се казва в изявлението на полското Министерство на отбраната.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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