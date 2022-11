Две експлозии в Йерусалим - има жертви и ранени (ВИДЕО)

Според първоначалната информация – взривно устройство в раница, оставена на мястото, се е задействало. По-късно израелските медици съобщиха, че един човек е загинал в болница вследствие на нараняванията си.

Двама от пострадалите са в тежко състояние, предаде „Асошиейтед прес“.

Later there was information about the second explosion in the city - at the intersection of Ramot, it is located near the site of the first explosion. There are also victims, their number is being specified. pic.twitter.com/USlyB7KOhR