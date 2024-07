Само "камък, ножица, хартия": Френски депутати отказаха да стиснат ръката на крайнодесен колега (ВИДЕО)

Френските леви депутати отказаха да се ръкуват с крайнодесен депутат, разказва във видео Al Jazeera.

Във видеото се вижда как крайнодесният народен представител им подава ръка, но всички го подминават. Само един от колегите му си поигра на "Камък, ножица, хартия" с него.

Случката става по време на гласуването за нов президент на френското Национално събрание (бел. ред. долната камара на парламента на Франция).

Изглежда френската крайна десница, която се надяваше да спечели френските избори за парламент, в момента е в изолация.

French left-wing MPs refused to shake hands with a far-right lawmaker overseeing the vote for the new president of the French National Assembly. pic.twitter.com/7sElHbTkTx