САЩ готвят санкции срещу Орбан - пречи на Украйна и помага на Русия

Американски сенатори възнамеряват да внесат тази седмица законопроект, налагащ санкции на висши унгарски служители, отговорни за закупуването на руски енергийни ресурси (петрол и газ) и спирането на европейската помощ за Украйна. "Законът за блокиране на Путин" включва замразяване на активи и забрани за издаване на визи, според британското издание Financial Times, което е успяло да види текста му.
"Съединените щати и нашите съюзници трябва да продължат да действат заедно, за да подкрепят Украйна и да прекъснат източниците на приходи, които подхранват войната на Путин. Този законопроект би подвел под отговорност висши унгарски служители, като същевременно предлага на Унгария ясен път за възстановяване на общата позиция със съюзниците ѝ, като се откаже от руските енергийни доставки и спре намесата си в подкрепа на Украйна", каза републиканският съавтор Том Тилис, който е републиканец т.е. част от партията зад Доналд Тръмп.
Законопроектът е офанзива срещу Виктор Орбан, който пречи на Европейския съюз да предостави заем от 90 милиарда евро на Украйна и води агресивна пропагандна кампания срещу страната, обвинявайки я в спиране на транзита на руски петрол. При това именно Русия удари петролопровода "Дружба" в края на януари 2026 година, в Лвовска област.
