САЩ готвят санкции срещу Орбан - пречи на Украйна и помага на Русия

Американски сенатори възнамеряват да внесат тази седмица законопроект, налагащ санкции на висши унгарски служители, отговорни за закупуването на руски енергийни ресурси (петрол и газ) и спирането на европейската помощ за Украйна. "Законът за блокиране на Путин" включва замразяване на активи и забрани за издаване на визи, според британското издание Financial Times, което е успяло да види текста му.

"Съединените щати и нашите съюзници трябва да продължат да действат заедно, за да подкрепят Украйна и да прекъснат източниците на приходи, които подхранват войната на Путин. Този ​​законопроект би подвел под отговорност висши унгарски служители, като същевременно предлага на Унгария ясен път за възстановяване на общата позиция със съюзниците ѝ, като се откаже от руските енергийни доставки и спре намесата си в подкрепа на Украйна", каза републиканският съавтор Том Тилис, който е републиканец т.е. част от партията зад Доналд Тръмп.

Законопроектът е офанзива срещу Виктор Орбан, който пречи на Европейския съюз да предостави заем от 90 милиарда евро на Украйна и води агресивна пропагандна кампания срещу страната, обвинявайки я в спиране на транзита на руски петрол. При това именно Русия удари петролопровода "Дружба" в края на януари 2026 година, в Лвовска област.

