27 март 2026, 14:19 часа
Снимка: iStock
Силна буря връхлетя Загреб, има ранени

Хърватската столица Загреб е ударена от силна буря с пориви на вятъра до 120 км/ч. Съобщава се за пострадали, информира хърватската национална телевизия ХРТ. Кметът на Загреб Томислав Томашевич съобщи, че тази буря е по-силна дори от последната голяма буря в града през юли 2023 г., когато двама души загинаха в столицата. Кметът призова гражданите да не излизат от домовете си, освен ако не се налага.

В рамките на 24 часа в града са извършени над 360 интервенции на противопожарните служби, а в цялата страна са извършени общо 900 намеси по сигнали за паднали дървета и щети по инфраструктурата.

Днес са отменени занятията в училища из цялата страна.

Държавният хидрометеорологичен институт на Хърватия издаде предупреждение за нарастващо ниво на реките в страната заради неспирните проливни дъждове.

В цялата страна са затворени пътища и се отчитат щети заради силната буря. Червен код за лошо време е обявен в три регионални общини в страната.

Виолета Иванова Отговорен редактор
буря Хърватия силен вятър Загреб
