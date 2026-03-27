Македонците са българи: Гръцко генетично изследване го доказва

Населението в Република Северна Македония има най-голямо сходство с българските гени, а не със сръбските или гръцките, доказва гръцко изследване на професора по генетика Константинос Триантафилидис. Той е публикувал своето изследване в книгата "Генетичната история на гърците", която излиза на 11 февруари 2020 година. Книгата не само че е достъпна за средностатистическия читател, интересуващ се от произхода на гърците, но и доказва произхода на населението на нашата югозападна съседка и оборва тяхната опорка, че българите са татари или монголи, както и че съвременните македонци са потомци на Александър Македонски.

Българите и населението в Република Северна Македония са част от изследването на автора, тъй като той сравнява гените на гърците с останалите балкански народи.

Българи и македонци с общи гени

Авторът на изследването изтъква, че няколко изследователи са установили, че популационния образец на скопските славяни показва по-голяма генетична родственост с българите, отколкото със сърбите, в същото време по-малка генетична родственост с хърватите.

Професорът отчита, че Република Северна Македония (РСМ) днес една сравнително нова и многоетническа държава, чиито жители са от много националности и изповядват различни религии.

Той обаче изтъква Сревновековието като най-съдбоносния период за историята на региона, когато славяните с помощта на прабългарите са се установили в региона. "По времето на този период и доскоро този регион остава до голяма степен под влиянието на България", пише още проф. Триантафилидис.

Между 1929 г. и 1941 г., пише гръцкият професор, Северна Македония е била провинция на Кралство Югославия, известна на сръбски като Vardarska Banovina (Вардарска Епархия) по името на река Вардар, която тече през нея. След 1944 г. регионът е част от Социалистическа Федеративна Република Югославия, но най-голямата етническа група (около 64% от общото население) са славяните, а 25% са албанците.

По-важната част от изследването е, че славяните от Република Северна Македония, които са най-голямата етническа група, са генетично групирани с българите.

Македонците не са потомци на Александър Велики

Тези резултати са много важни, понеже много хора от славянската популационната група от съседната страна (бел. ред. Република Северна Македония) твърдят, че са потомци на древното македонско население на Александър Велики.

Тази теория, обаче не може да бъде подкрепена под призмата на тясната родственост между славяните от РСМ и славяните от България и Сърбия в доста на брой генетични изследвания, тъй като древните македонци не са били сред предците на съвременния български народ.

Връзката между българите и славяните от РСМ се обяснява най-добре в общия произход от праславянските популации, от славянските заселници и частично от прабългарите.

Българите не са монголи или татари

Макар прабългарите да идват от европейската степ западно от река Волга, произхождаща от Централна Азия (Монголия, Бактрия) - българите се характеризират главно с родословни линии, наблюдавани при славянските популации. Родословните линии (хаплогрупите), които характеризират централноазиатските популации, са представени в генетичния състав на днешните българи на относително ниски нива, пише авторът.

Това е така, заради смесването на славяни и прабългари с предишното коренно население след 7 век (бел. ред. след периода на създаване на българската държава - 681 г.). Това по думите на автора е довело до обогатяване на генофонда на местните коренни жители. Славяните, които са били по-многобройни от прабългарите, обаче асимилирали последните културно и езиково.

Българите, по отношение на митохондриалните хаплогрупи, се характеризират главно със западноевропейски линии. Също така, проследени са малки проценти от митохондриални хаплогрупи, представляващи генеалогични азиатски (0,7%) и африкански (0,8%) линии. От изследването на генетичните маркери на Y хромозомата е установено, че българското население се характеризира главно с линии, наблюдавани предимно при славянските народи.

Според професора може да се твърди, че българите заемат междинно положение между средиземноморските народи и източноевропейските народи, наблюдения, които са в съответствие с историческите факти.

Кой е проф. Константинос Триантафилидис?

Почетният професор Констанинос Триантафилидис е завършил катедрата по естествени науки и е докторант от Физико-математическия факултет на Солунския университет „Аристотел“.

Прави постдокторантски изследвания по генетика в САЩ и Франция, както и по човешка генетика в Англия. От 1986 до 2007 г. е професор по генетика и човешка генетика в катедрата по биология на Солунския университет „Аристотел“, на който е бил и президент. Публикувал е десетки оригинални научни статии в международни списания.

Част от неговите публикации в областта на човешката генетика се отнасят до изучаването на генетичния състав на жителите на Гърция с класически и ДНК маркери с цел изследване на биологичната история на гърците и връзката им с други народи, пише за него една от най-известните и големи онлайн книжарници и културни вериги в Гърция - Ianos.gr.