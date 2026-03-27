2025 г. в НАТО: Гърция с най-много разходи за персонал, Албания - за инфраструктура. Къде е България?

Европейските членки на НАТО и Канада увеличиха разходите за отбрана с 20% през 2025 г. в сравнение с 2024 година в реално изражение. Това сочи годишният доклад на Алинаса, публикуван вчера.

През 2025 година "всички съюзници са докладвали за разходи за отбрана, които са достигнали или са надхвърлили целта от 2%, поставена за първи път през 2014 г., като много от тях са направили рязко увеличение на разходите", отбеляза генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Показатели по държави членки

Три страни от НАТО - Полша, Литва и Латвия - вече надхвърлиха новата цел от 3,5% миналата година.

Общо Алиансът от 32 страни членки е изразходвал 2,77% от БВП за отбрана през 2025 г.

Полша е имала най-високите разходи като процент от БВП в Алианса - 4,3%, докато Литва, Латвия, Естония и Дания са доста над 3%.

Люксембург, Белгия и Словения увеличиха разходите си най-много на годишна база в абсолютни стойности, докато разходите са намаляли в Унгария, Чехия и САЩ.

Разходите на САЩ са се свили незначително до 838 милиарда долара. Делът на САЩ в общите разходи за отбрана на НАТО е спаднал от 64% на 59% миналата година.

Като дял от общите си разходи за отбрана, Гърция е похарчила най-много за персонал, Албания е похарчила най-много за инфраструктура, Белгия - най-много за операции и поддръжка, а Люксембург - най-много за оборудване и изследвания.

България

От 2014 г. до 2025 г. България е увеличила близо двойно средствата за отбрана - от 1,31% от БВП, до 2,14%, показват данните от доклада.

За България на годишна база през 2025 г. повишението е било с 13,78 на сто, сочат още данните. България остава сред съюзниците с относително висок дял на разходите за военнослужещи - 54,3% от общите разходи за отбрана, като на второ място са вложенията в инфраструктура (28,4 на сто), а 16,9 на сто са били за поддръжка.