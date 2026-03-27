САЩ обраха Швейцария за системи Patriot

Съединените щати буквално са обрали Швейцария, след като са си прехвърлили пари от алпийската държава, предназначени за изтребители F-35, по програма за производство и доставка на ПВО системи Patriot. Новината беше съобщена от швейцарския обществен радио-телевизионен оператор SRF и потвърдена от Урс Лохер, ръководител на оръжейната дирекция в Швейцарската федерална служба за обществени поръчки в областта на отбраната. Лохер заяви, че става въпрос за "ниска сума от милиони в три числа" в швейцарски франкове.

За какво става въпрос? Двете сделки вървят по програмата на САЩ за продажби на военни на чуждестранни стоки (FMS), чрез която се обработват всички швейцарски покупки на американско оръжие. Съгласно тази система плащанията за различни оръжейни системи и сделки се обединяват в една управлявана от САЩ сметка. Длъжностни лица казват, че тази структура позволява на Вашингтон да преразпределя средства между програмите за обществени поръчки. В този случай парите, първоначално предназначени за швейцарската програма за изтребители F-35, са били използвани за покриване на недостиг в договора за ракетната система Patriot.

С други думи - Швейцария е решила да спре плащания за Patriot, които е поръчала, тъй като те няма да бъдат доставени в срок т.е. тази година, което САЩ оправдават с приоритетни нужди на Украйна от такива ПВО системи. И след спирането на парите по тази сделка, САЩ просто са прехвърлили пари от сделката за F-35, като така ефективно Швейцария сега е принудена да даде още пари за F-35, за да не изостане и тази сделка.

Урс Лохер определи ситуацията като "много незадоволителна", предупреждавайки, че тя усложнява и без това ограниченото финансиране на отбраната. Швейцарското министерство на отбраната сега се бори да управлява припокриващите се увеличения на разходите в множество големи програми за обществени поръчки.

Швейцария подписа договор със Съединените щати преди 4 години за 5 батареи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", като първоначално се очакваше доставките да започнат тази година. По-късно обаче Вашингтон информира Берн, че доставките ще бъдат забавени поради приоритизиране на доставките до Украйна. След избухването на войната в Иран, глобалното търсене на системи за противовъздушна отбрана се увеличи допълнително, което добави допълнителен натиск върху производствените линии и удължи забавянията. Швейцарците сега очакват доставките да се забавят с поне 5 години, без да е предоставена актуализирана времева рамка от САЩ.

В допълнение към забавянията, цената на системата "Пейтриът" се е увеличила значително. Швейцарците изчисляват, че общата цена се е увеличила с до 50%, което потенциално значи около 1 милиард швейцарски франка допълнително към общата стойност на договора. Това довежда общата прогнозна цена до приблизително 3 милиарда швейцарски франка.

