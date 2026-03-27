Белгия изпълни за първи път целта на НАТО

Белгия изпълни за първи път дългосрочната цел на НАТО, като през миналата година отдели за отбрана точно 2% от брутния си вътрешен продукт (БВП), сочи годишният доклад на Алианса, цитиран от белгийската новинарска агенция Белга. Всичките 32 държави членки вече са достигнали този праг. Целта беше договорена още през 2006 г. и потвърдена на срещата на върха в Уелс през 2014 г. със срок за изпълнение до 2024 г.

За Белгия това е ключов момент: преди пет години страната отделяше около 1% от БВП за отбрана, а през 2024 г. – 1,27%.

Страни като Албания, Канада, Испания и Португалия също достигат точно 2%, докато Италия и Чехия леко я надхвърлят с 2,01%.

Европейските членове на НАТО и Канада са увеличили военните си разходи с около 20% спрямо 2024 г., достигайки над 574 милиарда долара. Общите разходи на Алианса, включително тези на Съединени щати, надхвърлят 1,4 трилиона долара.

В същото време делът на американските разходи за отбрана леко намалява – от 3,30% на 3,19% от БВП, въпреки че страната остава най-големият донор в абсолютни стойности.

Междувременно съюзниците вече се договориха за нова, по-висока цел: до 2035 г. разходите да достигнат 5% от БВП, от които 3,5% за отбрана и 1,5% за свързани дейности, например инфраструктура.

