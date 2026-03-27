Русия вербува българи и сърби за саботажи срещу 300 долара и 2-седмична почивка

В Източна Европа е разкрита мрежа, вербуваща местни жители за извършване на саботажни операции в ЕС в интерес на Русия. Разкрити са вербовчици, които предлагат на жителите на България, Сърбия, Молдова и други източноевропейски страни "лесни пари" – 300–500 долара и платено двуседмично пътуване с активен отдих". Това съобщи Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна в телеграм канала си.

В действителност тези лица попадат в тренировъчни лагери, където се обучават да управляват дронове, да използват запалителни устройства и да се съпротивляват на полицията по време на протести.

Инструкторите са лица, свързани с бившата частна военна компания "Вагнер". След "обучение" новобранците пътуват до европейски страни, за да извършват "хибридни атаки".

Русия използва военния опит на "Вагнер" за износ на насилие в чужбина, като същевременно минимизира риска от разкриване, коментира "Укринформ".

