Лайфстайл:

Русия вербува българи и сърби за саботажи срещу 300 долара и 2-седмична почивка

27 март 2026, 12:28 часа
В Източна Европа е разкрита мрежа, вербуваща местни жители за извършване на саботажни операции в ЕС в интерес на Русия. Разкрити са вербовчици, които предлагат на жителите на България, Сърбия, Молдова и други източноевропейски страни "лесни пари" – 300–500 долара и платено двуседмично пътуване с активен отдих". Това съобщи Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна в телеграм канала си. 

В действителност тези лица попадат в тренировъчни лагери, където се обучават да управляват дронове, да използват запалителни устройства и да се съпротивляват на полицията по време на протести.

Инструкторите са лица, свързани с бившата частна военна компания "Вагнер". След "обучение" новобранците пътуват до европейски страни, за да извършват "хибридни атаки".

Още: В Прищина съдят 53-ма сърби за убийството на 370 косовски албанци

Русия използва военния опит на "Вагнер" за износ на насилие в чужбина, като същевременно минимизира риска от разкриване, коментира "Укринформ".

Вучич: За сърбите винаги са важали различни правила

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
България Молдова Русия Сърбия българи сърби ЧВК Вагнер саботаж
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес