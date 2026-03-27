Ироничен Стилиян Петров: „Браво на момчетата, бяхме разузнали съперника“

България победи националния отбор на Соломонови острови с 10:2 в турнира FIFA Series в Индонезия. Този триумф дойде на фона на разногласията за това, че много от звездите на националния ни отбор пропускат турнира. Въпреки младия и неопитен състав „лъвовете“ записаха убедителна победа. Рекордьорът по мачове за България и легенда на родния футбол Стилиян Петров пусна иронична публикация в социалните мрежи. Той написа, че е видял подобрение в играта на „лъвовете“, а противникът е бил разузнат успешно.

Стилиян Петров: „Има светлина в тунела“

Ето какво точно написа Стилиян Петров: „Браво, Българи юнаци! Вижда се напредък в играта на момчетата. Тази сутрин отборът показа, че има светлина в тунела. Играта беше на ниво, добре бяхме разузнали противника и успяхме да неутрализираме бързите и неприятни нападатели на съперника! Успех на финала!“ Преди време Петров коментира участието на България в турнира: „Дано момчетата поне да летят с чартър. Скоро ще спра да съм ироничен, саркастичен и ще напиша сериозен статус!“

България ще играе финал на 30 март

Финалът ще се изиграе на 30 март, а съперникът на България ще бъде победителят от двубоя между домакините от Индонезия и отбора на Сейнт Китс и Нейвис. Саркастичните коментари на Стилиян Петров за победите идват на фона на поредната една година без победа в официален мач, която българският национален отбор преживя. Преди да надвият Грузия с 2:1 на 18 ноември 2025 г., „лъвовете“ не бяха побеждавали от 15 ноември, когато се наложиха над Люксмембург.

