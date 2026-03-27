Още един топ треньор отказа на Ман Юнайтед: Карик се приближава до постоянна работа

В Манчестър Юнайтед мениджърският пост е най-голямата въпросителна през послендите години. В момента Майкъл Карик изпълнява ролята на временен треньор, като отборът показва добри резултати под негово ръководство. Но „червените дяволи“ бяха категорични, че англичанинът ще води тима до края на сезона, след което ще се търси по-класен мениджър. Луис Енрике беше сред основните фаворити, но според запознати той е все по-близо до това да откаже на манчестърци.

Луис Енрике ще преподпише с ПСЖ

Испанският специалист не е първият, който ще предпочете да запази сегашното си работно място, вместо да поеме Манчестър Юнайтед. Томас Тухел, който е национален селекционер на Англия, вече преподписа с „трите лъва“, като ще остане и след края на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото. Луис Енрике беше друг много желан човек на „Олд Трафорд“, но източници от Франция твърдят, че той е все по-близо до това да подпише нов договор с ПСЖ, като така категорично ще отхвърли всякакви оферти от други клубове.

Майкъл Карик може да остане за постоянно

Това дава отличен шанс на Майкъл Карик да запази позицията си начело на Манчестър Юнайтед. Ситуацията много ще наподоби тази от 2019 г., когато Оле Гунар Солскяер пое „червените дяволи“, след като Жозе Моуриньо беше уволнен. Бившият нападател трябваше да бъде временен вариант, но след убедителни победи в първенството и знаменит обрат срещу ПСЖ в Шампионска лига, той беше назначен за постоянно. Откакто пое отбора, Майкъл Крик е записал 7 победи, 2 равенства и 1 загуба.

