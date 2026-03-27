Любопитно:

Посолството на Иран в Гърция отправи важен призив

27 март 2026, 14:58 часа
Снимка: Getty Images
Посолството на Иран в Гърция отправи важен призив

След като гръцкото изданиеKathimerini съобщи, че свързана с иранската държава информационна агенция „Фарс“ твърди, че Гърция и Азербайджан са основни доставчици на стоки от първа необходимост за Израел, което служители в Атина лично разглеждат като преднамерен предупредителен сигнал от Техеран и като поставяне под въпрос нейния неутралитет, в петък последва отговор от посолството на Иран в Гърция, предаде гръцкото издание. 

Иранското посолство обвинява гръцката медия, че „създава погрешни впечатления“. „Позоваванията на индивидуални и лични публикации, които нямат надеждно и проверимо потвърждение и се опитват чрез неясни препратки да представят по предубеден начин изкривена картина на реалността, не отразяват официалните позиции на Техеран“, заяви иранското посолство на гръцки в публикация в официалния си акаунт в социалните мрежи. ОЩЕ: Тревога в Гърция: Медия от Иран поставя под въпрос неутралитета й

Важен призив от иранското посолство

„Призоваваме медиите да демонстрират отговорност и точност, като избягват възпроизвеждането на непотвърдени твърдения, които не допринасят за стабилност и взаимно разбирателство“, се добавя още в съобщението на посолството на Иран в Гърция. 

Активността на иранските посолства в региона

Посолствата на Техеран в региона са изключително активни напоследък. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Иранският посланик в България отправя предупреждение към Румъния: "Да внимава да не се превърне в част от тази война". Това предадоха румънската телевизия Antena 3 и CNN.

Докато това в Белград говори в синхрон с Вучич. ОЩЕ: Иранското посолство заговори в синхрон с Вучич: Ние сме като Сърбия 1999 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Иран Гърция иранско посолство
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес