Посолството на Иран в Гърция отправи важен призив

След като гръцкото изданиеKathimerini съобщи, че свързана с иранската държава информационна агенция „Фарс“ твърди, че Гърция и Азербайджан са основни доставчици на стоки от първа необходимост за Израел, което служители в Атина лично разглеждат като преднамерен предупредителен сигнал от Техеран и като поставяне под въпрос нейния неутралитет, в петък последва отговор от посолството на Иран в Гърция, предаде гръцкото издание.

Иранското посолство обвинява гръцката медия, че „създава погрешни впечатления“. „Позоваванията на индивидуални и лични публикации, които нямат надеждно и проверимо потвърждение и се опитват чрез неясни препратки да представят по предубеден начин изкривена картина на реалността, не отразяват официалните позиции на Техеран“, заяви иранското посолство на гръцки в публикация в официалния си акаунт в социалните мрежи. ОЩЕ: Тревога в Гърция: Медия от Иран поставя под въпрос неутралитета й

Важен призив от иранското посолство

„Призоваваме медиите да демонстрират отговорност и точност, като избягват възпроизвеждането на непотвърдени твърдения, които не допринасят за стабилност и взаимно разбирателство“, се добавя още в съобщението на посолството на Иран в Гърция.

Активността на иранските посолства в региона

Посолствата на Техеран в региона са изключително активни напоследък.

"Иранският посланик в България отправя предупреждение към Румъния: "Да внимава да не се превърне в част от тази война". Това предадоха румънската телевизия Antena 3 и CNN.

Докато това в Белград говори в синхрон с Вучич. ОЩЕ: Иранското посолство заговори в синхрон с Вучич: Ние сме като Сърбия 1999 г.