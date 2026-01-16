САЩ вече не са топ доставчик на разузнаване за Украйна

Важен съюзник на Украйна вече предоставя две трети от разузнавателната информация, доставяна на Киев от нейните партньори, стана ясно на 15 януари. Промяната има за цел да реши проблема с голямата зависимост на украинците от САЩ по отношение на военното разузнаване, което на няколко пъти е било използвано като средство за натиск срещу Украйна от администрацията на президента Доналд Тръмп.

През март 2025 г., малко след като републиканецът публично разкритикува украинския си колега Володимир Зеленски в Овалния кабинет, Вашингтон лиши Киев от цялата разузнавателна информация. Потокът от данни скоро беше възстановен, но през ноември същата година Тръмп отново заплаши да го прекъсне, ако Зеленски не приеме открито капитулационния мирен план, подготвен от американския пратеник Стив Уиткоф в сътрудничество с Кремъл.

Въпреки заплахите, временното прекъсване и често напрегнатите отношения между Тръмп и Зеленски, САЩ продължават да предоставят обширна разузнавателна подкрепа на Украйна.

Снимка: Getty Images

Франция вече е основният съюзник в това отношение

Разделените от партньорите разузнавателни данни – от висококачествени сателитни изображения до сигнална разузнавателна информация и кибер разузнаване – играе решаваща роля във военните усилия на Украйна, особено за информация за руските движения и оборудване извън обхвата на дроновете.

„Докато преди Украйна беше изключително зависима от американските разузнавателни способности, като преди година по-голямата част (беше предоставена от САЩ), през (последната) година две трети се предоставят от Франция“, каза френският президент Еманюел Макрон на 15 януари.

Коментарите му бяха направени по време на новогодишното му обръщение към френските военни във военновъздушната база Истр, където той похвали усилията на Европа да продължи да предоставя военна подкрепа на Киев, след като администрацията на Тръмп прекрати почти цялата новофинансирана помощ.

Френският президент използва случая, за да отправи предизвикателство към местната оръжейна промишленост. Той заяви, че военните може да се наложи да потърсят чуждестранни производители, за да ускорят превъоръжаването си, ако производството в страната не се увеличи достатъчно бързо, предаде Kyiv Independent.

