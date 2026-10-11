Сексиграчки - руско оръжие срещу санкции. Рускините - по-дълго време в армията. В Москва чакат адски украински бомбардировки с балони (ВИДЕО)

Един от многото методи на Русия да заобикаля западни санкции се оказа доста любопитен - защото включва сексиграчки. Разкритието е на неправителствената организация Независима комисия за борба с корупцията в Украйна (НАКО). Нейни представители са направили много сериозно проучване и са идентифицирали над 450 доставчици, използващи адреси, свързани с компании, обект на украински и западни санкции или контрол върху износа.

Една от тези компании е Shenzhen NuanQin Technology. Това е китайска компания, която се рекламира като производител на "умни" сексиграчки. Но според митнически документи, тя е доставяла нещо съвсем различно за Русия - микрочипове, електродвигатели и индустриална електроника, които могат да се използват за военни цели.

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Рускините - в бойна готовност, украинските бомби идват

Междувременно Русия продължава да мисли за още и още ресурси, с които да преобърне ситуацията в своя полза. В Думата (долната камара на руския парламент) е внесен законопроект от руското правителство, според който се увеличава максималната възраст за военна служба за жените – тя става 50 години. Увеличава се и срокът за наборна военна служба до 55 години. В резерва жените-офицери ще остават до 55-годишна възраст, а тези с други руски военни звания – до 50-годишна възраст. Според авторите на законопроекта настоящата максимална възраст не винаги позволява необходимото време за получаване на право на пенсия и субсидирано жилищно настаняване. А повечето жени в руската армия служат като медици, става ясно от мотивите на законопроекта.

Москва ще стане бойно поле - такива опасения има вече в руската столица. В Телеграм се споделя доста кратко видео, в което един от обслужващите средствата за ПВО, защитаващи Москва, коментира как скоро в руската столица може да настъпи ад. Защо – заради украинска атака с балони, която стана на 9 октомври и която прилича на подготовка за осъществяване на масирани бомбардировки. "Такова нещо съм виждал само на фронта – да летят "Баба Яга" (украински дронове-квадрокоптери, които пренасят и хвърлят бомби), ще става по-лошо оттук-насетне. Ще изгорят всичко – като видят, че работи, ще почнат да ги пускат масирано. И животът за всички нас ще стане много весел", говори руснакът за това какво ще стане според него - ОЩЕ: Русия в каменната ера - без пари онлайн и още: Трети дейта център на "Яндекс" е аут (ВИДЕО)

Air defense near Moscow is whining over a wave of balloon-borne drone attacks, saying things are "only going to get worse" once Russians figure out "this shit works" and start launching them en masse. https://t.co/RGz4AiRWBO — WarTranslated (@wartranslated) October 10, 2026