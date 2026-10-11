Дизел от Путин вместо мир в Украйна: Мръсотията на Тръмп от "А" до "Я" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Размразяване на активи за 100 млрд. долара. Продажба за милиарди на активи на руския енергиен гигант "Лукойл" на инвеститори от Близкия изток, които са свързани със семейство Тръмп и кръга около американския президент. Износ на беларуски калиеви торове – това са три предложения на САЩ, с които Съединените щати искат да прилъжат Русия да седне на масата за преговори за мир в Украйна. Само че липсва много важна част в тази сделка – гаранции за сигурност за Украйна и директна допълнителна американска военна помощ, ако Путин наруши и това евентуално бъдещо споразумение. Това излезе от материал на The New York Times за де факто провалилата се среща между украинската и американската делегация във Флорида на 9-10 октомври. А тя се провали, защото президентът на САЩ Доналд Тръмп си показа рогата и обяви сделка за дизел с руския диктатор Владимир Путин, която очевидно е подготвяна по-отдалеч - ОЩЕ: Зеленски бесен след сделката на Тръмп с Путин. Руснаците чакат още по-голям букет в краката си

Интересен щрих – съветникът на Путин Юрий Ушаков каза, че по време на телефонния разговор на руския диктатор и колегата му от САЩ Путин казал, че възможността да има преговори за мир в Украйна сега се отдалечила, защото по време на изборите за Думата украинците обстрелвали "инфраструктура" в Русия, която е важна за гладкия изборен процес. Такова нещо публично никой не е съобщавал, дори и видеокадри от евентуални такива удари не излязоха в нито един от по-известните Z-канали. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) е категоричен: Няма доказателства за такива украински действия. Тези думи на Путин са поредно доказателство, че той не иска да говори и да работи да има мир в Украйна. Но за Тръмп това стига - по негови думи Путин много искал да постигне споразумение за Украйна. Въпросът обаче винаги е бил какво споразумение, а Зеленски, "незнайно защо", не искал сделка. Зеленски винаги е бил пръв в предложенията за мир, още от 2022 година насам, но и досега не е съгласен Украйна да капитулира пред Путин, което за Тръмп ясно се вижда, че не е никаква грижа – ОЩЕ: Никой не искаше да затвори телефона пръв: Кремъл с подробности за разговора Тръмп-Путин

Q: What did President Putin tell you on the phone call the other day? Trump: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly. https://t.co/ya2DDSEQAK — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026

Trump on Ukraine War: I think that Russia would like to make a deal, and we've had it back and forth, but Russia would like to make a deal. This is something that could have been solved many times, but for whatever reason, Zelensky does not want to make a deal. https://t.co/q0gKDmow0H — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026

Trump on Ukraine: President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. https://t.co/9Oz0NHF14I — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026

Много бързо след обявяването на сделката от Тръмп, Русия махна забраната си за износ на дизел и разреши доставката на 500 000 тона дизелово гориво на световните пазари. Това влезе в сила на 10 октомври. Според разпореждане на руското правителство, руските петролни компании трябва незабавно да започнат да координират доставките с чуждестранни контрагенти. Припомняме, че забраната за износ на дизел от Русия е в сила от 31 януари 2026 година и първоначално се е прилагалаше за компании, които не произвеждат гориво. На 9 юли, 2026 година обаче ограниченията бяха разширени до преките производители на дизел в Русия – ОЩЕ: Първият танкер с руски дизел вече пристига в САЩ: Сделката Тръмп-Путин е била подготвяна тайно?

Какво всъщност представлява сделката? САЩ консумират около 520 000 тона дизел на ден. Това означава, че целият обем, обещан от Путин (около 1 800 000 тона и не е ясно дали не става въпрос за американски той, който тежи 900 килограма), ще стигне на Съединените щати за около 9 дни, а уж доставките от Русия няма да са само за САЩ, а и за световните пазари. Пазарите обаче реагираха веднага: фючърсите на дизела поевтиняха с близо 5%. Въпросът е какво ще стане, когато се осъзнаят, че тази сделка не решава нищо в дългосрочен план – нов, по-голям скок на цените и пак сметката е при потребителите. Да не говорим и какво би станало, ако дори част от обещаното не бъде доставено – защото руските рафинерии горят една след друга. Много точно полският външен министър Радослав Сикорски написа в официалния си профил в микроблог мрежата "Х" следното: "Нашето посолство в Русия докладва за недостиг на горива дори в Москва, която винаги е приоритет за доставките. Сериозни източници казват, че Украйна вече е извадила от строя около 50% от капацитета на Русия да произвежда горива. Откъде ще дойдат излишъци (за износ навън)". А в Ростов-на-Дон си гори големият петролен терминал "Юг Руси", след като украинците го нацелиха преди едно денонощие - ОЩЕ: Украйна за трети път удари най-голямото руско петролно хранилище в Европа

Nasza ambasada raportuje braki paliw nawet w Moskwie, która jest zawsze preferowana w zaopatrzeniu. Ponadto, poważne źródła donoszą, że Ukraina uszkodziła już około 50% rosyjskich zdolności rafinacyjnych. To skąd wezmą się nadwyżki na eksport? — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 10, 2026

More scenes from Rostov-on-Don. #OkayThen #Russia https://t.co/DJJmAPX7gD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 10, 2026

"Важно е да се подчертае, че Тръмп действа в интерес на американската икономика и собствения си политически дневен ред и не е станал изведнъж голям приятел на Русия. Твърде рано е да се пие шампанско в Държавната дума", коментира руският Z-канал "Два майора", който е един от най-популярните сред руските ултранационалисти.

Гняв срещу Тръмп не само в Украйна

В отделни свои публикации в официалните си профили в социалните мрежи, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял по телефона с британския премиер Анди Бърнам, президентите на Франция и Финландия Еманюел Макрон и Александър Стуб, както и с премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре. Това е явен опит на Зеленски да координира дипломатически отговор на действиятана Тръмп – защото специално Стуб е един от хората, които доста добре се разбират с американския президент. А финландският премиер Петери Орпо, цитиран от Yle, предложи ЕС да спре туристическите визи за руски граждани, за да се противодейства на руската хибридна война срещу Европа. Орпо каза, че официално ще предложи идеята на Европейския съвет, който предстои на 15-16 октомври. Финландия спря издаването на туристически визи на руснаци през септември 2022 година. Сухопътните гранични пунктове с Русия са затворени от декември 2023 година – ОЩЕ: Тръмп: Време е Украйна да си смени президента, Зеленски прави проблеми на целия свят

🇫🇮 Finland calls on the EU to completely stop issuing tourist visas to Russians Finnish Prime Minister Petteri Orpo plans to put forward the proposal at next week's European Council meeting. According to Orpo, European countries issued 800,000 tourist visas to Russians last year, while Finland issued none. Orpo justified his proposal by citing the threat of Russian sabotage operations across Europe. “If we fear that Russia is trying to carry out acts of sabotage in Europe, why on earth are we so naive as to let them in as tourists and allow them to move around freely?” the Finnish prime minister asked. Finland stopped issuing tourist visas to Russians back in 2022 and has kept its land border with Russia closed since December 2023. Now Helsinki wants to extend these visa restrictions across the entire European Union. — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2026

Германия няма да последва примера на САЩ в облекчаването на санкциите върху руските петорлни продукти и ще продължи да прилага сегашните ограничения, съобщава Ройтерс. Германското министерство на икономиката заяви, че страната е напълно независима от руския петрол и горива и работи по допълнителни ограничения срещу Путинова Русия. Министерството също така потвърди, че Германия ще продължи да подкрепя Украйна.

Европейският външен министър Кая Калас написа в профила си в "Х", че сега не е времето Путинова Русия да бъде облекчавана и ЕС няма да разхлаби режима си на санкции. В понеделник европейските външни министри възнамеряват да одобрят най-големия нов списък със санкции срещу руската военна машина, казва тя. И за тези санкции обаче има критики – че пак се правят компромиси. На този фон излезе информация, че ЕС е платил около 7,88 милиарда евро за руски втечнен природен газ (LNG) от проекта "Ямал Арктик" през първите 9 месеца на 2026 година. Това съобщи Euronews, позовавайки се на консултантските компании Urgewald и Kpler. Европа е получила рекордните 12,18 милиона тона, с 9,5% повече от година по-рано, което представлява 85% от регистрираните доставки по линията "Ямал". Франция е получила близо три четвърти от доставките за ЕС през септември. ЕС забрани нови руски енергийни договори и планира пълна забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG) от 1 януари 2027 година – т.е. това "кранче" предстои да бъде затворено, но все още не е, защото за спирането на такива мащабни договори е нужно време, така че получателят на продукта да се подготови с какво да го замести.

Russian strikes killed over 80 Ukrainian civilians in two days. Moreover, it has stepped up its hybrid attacks against Europe, both EU Member States and NATO Allies. Suspending sanctions on Russian diesel provides Moscow with more revenues to wage war. This is not the time to ease pressure on Russia, and Europe won’t. On Monday, EU Foreign Ministers intend to approve the biggest set of sanctions listings targeting Russia’s war machine since the start of the war. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 10, 2026

Друга новина – един от многото методи на Русия да заобикаля западни санкции. Китайската компания Shenzhen NuanQin Technology се рекламира като производител на "умни" сексиграчки. Но според митнически документи, цитирани от беларуската опозиционна медия NEXTA, тя е доставяла нещо съвсем различно за Русия - микрочипове, електродвигатели и индустриална електроника, които могат да се използват за военни цели. Схемата е разкрита от изследователи от Независимата комисия за борба с корупцията на Украйна (НАКО). Мащабът на проблема е много по-широк - следователите са идентифицирали над 450 доставчици, използващи адреси, свързани с компании, обект на санкции или контрол върху износа.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

В Телеграм се споделя доста кратко видео, в което един от обслужващите средствата за ПВО, защитаващи Москва, коментира как скоро в руската столица може да настъпи ад. Защо – заради украинска атака с балони, която стана на 9 октомври и която прилича на подготовка за осъществяване на масирани бомбардировки. "Такова нещо съм виждал само на фронта – да летят "Баба Яга" (украински дронове-квадрокоптери, които пренасят и хвърлят бомби), ще става по-лошо оттук-насетне. Ще изгорят всичко – като видят, че работи, ще почнат да ги пускат масирано. И животът за всички нас ще стане много весел", говори руснакът за това какво ще стане според него. Но в Украйна Русия нанася много щети – спирането на тока в Киев се превръща в нормално явление при редица твърдения на Z-канали за нови и нови удари срещу ТЕЦ-овете, осигуряващи електричество за украинската столица. Тази нощ Руската федерация е изстреляла 116 далекобойни дрона по цели в Украйна, 95 от които с реактивни двигатели. Свалени са 94, 74 от които са с реактивни двигатели, а на 7 места в Украйна има удари от общо 10 дрона, все още има руски дронове в небето над Украйна, гласи сутрешната сводка на украинските ВВС - ОЩЕ: Русия в каменната ера - без пари онлайн и още: Трети дейта център на "Яндекс" е аут (ВИДЕО)

Air defense near Moscow is whining over a wave of balloon-borne drone attacks, saying things are "only going to get worse" once Russians figure out "this shit works" and start launching them en masse. https://t.co/RGz4AiRWBO — WarTranslated (@wartranslated) October 10, 2026

All electric public transport in Kyiv has come to a standstill, local media report. Metro trains, escalators, trolleybuses and trams have stopped operating due to a loss of external power supply. https://t.co/nx8o1KpWrr — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

В допълнение към тези предсказания, излязоха и сателитни снимки, показващи разрушението на най-ключовата сухопътна артерия откъм Украйна за Крим – Чонгарския мост. Към 26 септември са регистрирани най-малко три големи дупки в моста и фериботната линия там. А от 30 септември има снимка, показваща и срутване на секция, което прекъсва моста изцяло – ОЩЕ: Няма милост: Украйна започна атаки срещу руските мостове

Русия обаче продължава да мисли за още и още ресурси, с които да преобърне ситуацията в своя полза. В Думата (долната камара на руския парламент) е внесен законопроект от руското правителство, според който се увеличава максималната възраст за военна служба за жените – тя става 50 години. Увеличава се и възможността за наборна военна служба до 55 години. В резерва жените-офицери ще остават до 55-годишна възраст, а тези с други руски военни звания – до 50-годишна възраст. Според авторите на законопроекта настоящата максимална възраст не винаги позволява необходимото време за получаване на право на пенсия и субсидирано жилищно настаняване. А повечето жени в руската армия служат като медици, става ясно от мотивите на законопроекта.

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 10 октомври е имало 221 бойни сблъсъка спрямо 218 на 9 октомври. Руснаците са хвърлили 255 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 27 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2553 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 80 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8444 FPV дрона, което е с около 950 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

25 руски пехотни атаки са регистрирани от украинския генщаб през последните 24 часа в Покровското направление. Още 18 са организирани в североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Цели 21 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе и западно от него, в Запорожка област, където целта е да се стигне до Орехов и да попадне градът в клещи – но е показателно, че в Олександриевското направление, северно от Гуляйполе, не е имало нито една руска пехотна атака за последното денонощие. Там украинците натискат чак при село Комар и според украинския военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец нещата вече придобиват мащаб на отделно направление, към Велика Новоселка, откъдето минава най-краткия път на руската логистика точно за руските части в Гуляйполе. По 10 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление и Южнослобожанското направление (южно от град Вовчанск в Харковска област). "Врагът продължава опитите си да изтласка руските сили отвъд река Жеребец. Украинските сили проникват в северната част на Заречно, която руските части трябва да държат, за да запазят позициите си в горите близо до Лиман", разказва в дневния си обзор популярният Z-канал "Рибар", който в публикация по-рано призна, че заради ставащото при Лиман руснаците са загубили и село Рай-Олександровка, в Славянското направление, а то е важна точка за атака на Славянската ТЕЦ и оттам насетне поглед към покрайнините на самия Славянск.

Друго интересно – руското военно министерство се похвали в канала си в руския месинджър Max, но не и в Телеграм, че през изминалата седмица руската армия завладяла 20 села в Украйна, над 400 квадратни километра и предотвратила украински пробив при Добропиля, Покровското направление. Това съобщава ISW в цитирания по-горе негов дневен обзор. Очевидно Кремъл се стреми по-малко международни анализатори да видят твърденията, за да няма много независими проверки и да лъснат поредните руски лъжи, коментират експертите на ISW. Те добавят, че руското военно министерство и някои Z-канали продължават да бълнуват за голям котел в Харковска област, в направлението към Велики Бурлук – уж превзети са още две села, Лукашово и Лобановка, като пак няма никакви геолокализирани кадри, които да го доказват.

other geos (not all look recent) 0:41 48.42029, 37.055171 0:49 48.42232, 37.046265 0:52 48.42103, 37.049592 1:03 48.39292, 37.09808 1:07 48.42232, 37.04626 1:25 48.423028, 37.054453 1:25 48.423023, 37.054831 https://t.co/5zq1g1rrh3 https://t.co/sBEoY4Fwon — imi (m) (@moklasen) October 10, 2026

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