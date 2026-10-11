Русия в каменната ера - без пари онлайн и още: Трети дейта център на "Яндекс" е аут (ВИДЕО)

Три от общо пет дейта центрове на де факто единственият доставчик в Русия на облачни и онлайн услуги от всякакъв вид "Яндекс" (Yandex) вече са ударени от далекобойните дронове на Украйна. Новият удар стана факт в малките часове на нощта във Владимирска област, след като по-рано тази седмица беше подпален дейта центърът на компанията в Сасово, Рязанска област, както и в Калуга. Това е много сериозен проблем за Путинова Русия, защото голяма част от нормалния живот в страната се парализира - руската IT инфраструктура е централизира ("Яндекс") - ОЩЕ: Украйна си го връща: Пожар в завод с дейта център на Yandex, гори и рафинерия (ВИДЕО)

Губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев с половин уста призна какво е станало в официалния си канал в Телеграм. "Дронове атакуваха инфраструктура в предградие на Владимир. Избухна пожар. Към момента няма съобщения за жертви. Няма повредени жилищни сгради. Две подстанции, захранващи 5000 жители с електричество, са спрени. След като заплахата бъде овладяна, резервното захранване ще бъде възстановено", гласи най-важната част от съобщението.

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В крайна сметка бързо стана ясно какво точно е ударен – дейта център на "Яндекс" в микрорайон "Енергетик" на град Владимир. Геолокализация на кадри от ASTRA, руския опозиционен информационен телеграм канал, го потвърждава. Час след това "Яндекс" съобщи за огромно прекъсване на тока и на редица облачни услуги на компанията де факто Yandex Cloud е изцяло свален: "В зоната за достъпност ru-central1-a има прекъсвания на захранването. Екипът работи по разрешаването на проблема. Ще ви държим в течение за напредъка". В Ростов например не работи приложението Yandex Taxi -и не само там, а още в Перм, Красноярск, Владивосток, Улан-Уде, Екатеринбург, Санкт Петербург, Москва. Приложението показва грешка и при опит за повикване на кола в Сърбия, където компанията е популярна таксиметрова услуга, както и в Казахстан, Беларус и Армения. Шофьорите нямат достъп до приложението или навигацията им не работи правилно, а пътниците не виждат наличните свободни автомобили. Пътниците, които повикват такси, могат да плащат само в брой. Освен това, читатели на ASTRA съобщават, че приложенията Fix-price и Magnit не работят. А поради прекъсване на Yandex Pay, някои потребители са загубили достъп до банкови услуги и нямат достъп до средствата си (СНИМКИ и СНИМКИ). "Вместо цифровизация, при нас дойде катастрофа - садете картофи, варете ги, печете ги", съветва един от известните Z-блогъри Евгений Голман, който обяснява как и след удара даже не можеш да си поръчаш храна от "Вкусно и точка" - веригата, която смени "Макдоналдс" в Русия, след като американската компания напусна заради подпалената от руския диктатор Владимир Путин война в Украйна. Самата компания признава в официално прессъобщение: "Врагът атакува третия център за данни на Yandex (във Владимир) и впоследствие над 80 от услугите на компанията бяха деактивирани, включително Yandex Home, Yandex Music, Telemost, и куп други". А компанията добави атаките с дронове към списъка с форсмажорни обстоятелства, които я освобождават от това да плаща обезщетения. Такива събития са природни бедствия, тероризъм и т.н.

И още – вторият най-голям руски онлайн търговец Ozon обяви, че ще прекрати продуктовата си застраховка срещу масови щети на стоки. Според компанията "условията за покритие на определени рискове са се променили значително на застрахователния пазар". Следователно, програмата на застрахователна компания "Ингосстрах" за продавачи на Ozon срещу масови щети на стоки и атаки с дронове ще бъде прекратена, считано от 13 октомври 2026 година.

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