Сериозни обстрели на руска територия: Загинали и ранени в Белгород (СНИМКИ и ВИДЕА)

Съобщава се, че заради обстрелите днес е загинал един цивилен в автомобила си, когато снаряд е ударил колата. Общо 6-ма души са ранени. Малко по-късно руският телеграм канал Baza съобщи и за втори загинал - жена, която също се е намирала в колата си на паркинг, колата след попадението е била изхвърлена в канавка.

In Belgorod, a car exploded on the road after shelling



The driver tried to get out of the burning car, drove about 100 meters, after which there was an explosion. The man died on the spot. pic.twitter.com/br1mlyuCZ5