Украйна пак атакува масирано с дронове Русия, Русия не остава назад: Хеликоптер се разби в Магадан

Според информацията в официалния канал в Телеграм на руското военно министерство, има 14 свалени дрона в Курска и Белгородска област.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщава следното - 2 дрона са се взривили в село Прохоровка, като има щети по частна къща, в която никой не живеел. Малко по-късно той уточни, че е имало атака с дронове и срещу Белгород, но не признава да има някакви особени щети - имало "запалили се треви". Неговият колега, губернаторът на Курска област Роман Старовойт не признава за абсолютно никакви щети и вече е публикувал в официалния си канал в Телеграм, че въздушната тревога е отменена.

Още: За два дни: Украйна съсипа 10% от рафинирането на горива в Русия (ВИДЕО)

Руският телеграм канал 112 пък съобщава за катастрофа с хеликоптер Ми-8 в Магаданска област. На борда му е имало 20 пасажери и двама пилоти - още няма ясна информация има ли оцелели. Прокремълският телеграм канал Shot съобщава за 1 загинал и двама ранени и че причината за случилото се е неизправност в двигателя.

В Украйна също има обявена въздушна тревога и то в северната част на страната т.е. до границата с Русия (Белгородска и Курска области). Става въпрос за Суми и Чернигов. В официалния канал на украинските ВВС в Телеграм има редица съобщения - първо за атаки с дронове клас "Шахед", а буквално в рамките на преди половин час и три съобщения за изстреляни от Русия ракети - включително за опасност от стрелба с балистични ракети по Киев.

Ръководителят на военновременната администрация на Харков Олег Синегубов съобщи за удар с ракета С-300 в града - в индустриалния район "Шевченко". Попадение има в индустриален обект, няма данни за жертви засега.

Според официална информация на украинския генщаб, тази нощ Русия е изстреляла 36 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, свалени са 22.

Руснаците разрушиха с дронове блок в Суми, има жертви (СНИМКИ)

Mobile air defense units destroyed a Shahed drone in the Dnipropetrovsk region with the help of a machine gun and MANPADS. pic.twitter.com/loyGo5QFrV