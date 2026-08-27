Официално! Григор Димитров ще играе на US Open

Страхотни новини пристигнаха от Ню Йорк! Най-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за основната схема на US Open. Хасковлията трябваше да се изправи срещу финландеца Ото Виртанен във финалния трети кръг на квалификациите. Двамата така и не стъпиха на корта, тъй като Виртанен се оттегли от двубоя заради контузия. Така Димитров се класира за основната фаза на турнира, който започва на 30 август.

Отказ на Ото Виртанен прати Григор Димитров в основната фаза

Димитров се представи силно в предните два кръга от квалификациите. На старта той се справи без проблеми с италианеца Лоренцо Джустино, като започна участието си в Ню Йорк с "геврек". Във втория си мач българинът изпита сериозни затруднения, но все пак победи Тимофей Скатов от Казахстан в два сета (7:6(5), 6:4). Гришо ще участва на US Open, след като пропусна надпреварата миналата година заради контузия. Най-доброто му класиране в Ню Йорк е 1/2-финал през 2019 година, след като победи Роджър Федерер на 1/4-финалите.

ОЩЕ: Дори и като квалификант: Наредиха Григор високо сред фаворитите за титлата на US Open

Григор Димитров ще научи първия си съперник съвсем скоро. Жребият за основната схема ще се изтегли по-късно днес, 27 август. Припомняме, че световният №1 в тениса Яник Синер ще пропусне последния за годината турнир от Големия шлем. За сметка на това, другата голяма звезда Карлос Алкарас се завръща на корта след четиримесечно отсъствие. Той вече се появи в игра, като си партнира с легендата Серина Уилямс в турнира на смесени двойки.

ОЩЕ: Григор Димитров продължава изкачването си в световната ранглиста, двама българи с рекордни класирания