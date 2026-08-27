Бруталният потоп между Непал и Тибет: Броят на жертвите расте още (ВИДЕО)

Спасителите продължават да търсят оцелели след масивното внезапно наводнение на границата между Непал и Тибет, което разруши домове, заля пътища и отнесе мостове. Според непалската полиция броят на загиналите в страната в резултат на тежкия инцидент е нараснал до поне 389 души на този етап. Това е актуализация на предишния брой на жертвите – 359 души, обявен от властите преди няколко часа, предаде BBC.

Над 900 души са в неизвестност, включително българин в Тибет

Над 900 души са в неизвестност, много от тях чуждестранни туристи и индийски поклонници.

Още: Вече няма изчезнали българи в Непал

Сред тях е и български гражданин, който е в неизвестност в Тибет. Първоначално за български гражданин в неизвестност съобщиха непалските власти. Впоследствие от Министерството на външните работи обявиха, че няма изчезнали българи в Непал. За българина, издирван в Тибет, все още липсват данни, а Китай не е обявил списък на изчезналите туристи по националности. Над 1500 души от 30 държави се смятат за изчезнали.

Of all the videos of the Nepal flooding that I have seen so far, this one might be the worst.



These people had no chance.

🙏🙏🙏 pic.twitter.com/XIhUFNESDb — Brick Suit (@Brick_Suit) August 26, 2026

В Тибет най-малко 558 души са в неизвестност, като трима са потвърдени за загинали, но не е ясно дали тези цифри се припокриват с тези от Непал.

От двете страни на границата стотици чужденци са в неизвестност – според Непал сред тях са 178 туристи от Индия, 65 американци и 33 от Великобритания. Десетки военни и полицаи също са в неизвестност, съобщава BBC.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че 90 американци са в неизвестност след наводненията в Непал, и добави, че няма данни за американски жертви. Трима американци са били спасени в Непал, каза говорителят на ведомството.

Още: САЩ дават 500 000 долара спешна помощ на Непал след смъртоносния потоп

Опасност от още наводнения

Американската геоложка служба съобщава, че „срутване на ледник и каменна лавина“ са предизвикали наводнението, както и че съществува риск от нови наводнения. В района по границата между Китай и Непал се е образувало езеро с покачващо се ниво на водата, което поражда опасения, че може да прелее.

Междувременно двама мъже бяха арестувани в Непал, след като във видеоклип, станал хит в интернет, се видя как крадат златни обеци от тялото на жертва на наводнението, отнесена надолу по течението от опустошителното наводнение по река Бхотекоши. Полицията ги идентифицира по видеозаписа и ги задържа в Бхаратпур.

Two men were arrested in Nepal after viral video showed them stealing gold earrings from the body of a flood victim carried downstream by the devastating Bhotekoshi flood.



Police identified them from the video and detained them in Bharatpur. pic.twitter.com/azoJ88202B — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

Още: След наводненията в Непал: Жертвите растат, а стотици са в неизвестност (ВИДЕА)