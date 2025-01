Севернокорейци вече се бият директно в Украйна: Данни, които подсказват това (ВИДЕО)

Че голям контингент от севернокорейски войници и допълнително севернокорейско военно оборудване се притекоха на помощ на армията на руския диктатор Владимир Путин в Курска област е отдавна известно. По западни и украински оценки става въпрос за 11 000 - 12 000 севернокорейски войници, а украинският президент Володимир Зеленски вече говори публично за украински оценки, че 4000 от тях са убити и ранени.

Още: Временно назад: Севернокорейците в Курск. Цял блок, приютил руски войници, е опожарен (ВИДЕО)

В социалните мрежи обаче се появиха видеокадри, които показват как при един от руските щурмове към украинския град Вовчанск бива поразен руски бронетранспортьор - с FPV дронове. Заедно с него е убит и войник - човек, който видимо е азиатец и много вероятно е севернокореец, възможно е и да е бурят. Външният му вид обаче отговаря на описанията от украински военни в Курск за севернокорейците там - гладко избръснат и спретнат:

During a halt of one of the assaults on the Vovchansk direction, a Russian BMP-3 was hit, from which a soldier—possibly a Buryat or North Korean—emerged. The soldier was hit by an FPV and the BMP-3 was finished off. pic.twitter.com/UCV8rRt9Fj