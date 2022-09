Шойгу: На частична мобилизация подлежат 300 хил. резервисти

Шойгу потвърди, че частичната мобилизация ще включва само хората с военна подготовка - тези, които са служили в армията, имат военна специалност и опит на бойното поле.

Според него Москва разполага с огромен мобилизационен ресурс – почти 25 милиона души, а малко над 1% от тях подлежат на частичната мобилизация, обявена от Путин.

Шойгу твърди, че не се обсъжда мобилизацията на студенти и наборници за участие в „специалната операция“, както Кремъл продължава да нарича войната в Украйна. Преди месеци обаче се появи информация за плановете на Москва да включи студенти и дори жени във войната - припомнете си тук.

Частичната мобилизация започва от днес, 21 септември, след като Путин е подписал декрет.

В изявлението си Сергей Шойгу каза още, че от началото на военните действия загинали 5937 руски войници. Според него почти 90% от ранените се завърнали на служба. По думите му – Украйна е загубила почти половината от армията си – 61 207 загинали и 9 368 ранени.

Генералният щаб на украинската армия обаче отчита много по-висок брой загинали руски войници към 21 септември и оценката му вероятно е доста по-точна от тази на Шойгу. Става въпрос за 55 110 загинали.

🤡#Shoigu: "5,937 #Russian servicemen were killed in the course of the 'special operation'".



Attached you can see the statistics of the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/TzGlGyNW1N