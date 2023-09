Шойгу с многозначителен отговор на въпрос: Ще победим ли? (ВИДЕО)

Отговорът обаче всъщност е: "Нямаме други опции (пред нас)".

Самият Шойгу усилно "работи" за руската пропаганда във войната в Украйна - припомнете си обаче предишната му голяма издънка: Шойгу не знае колко е 6 плюс 6, но потвърди отказ от голямо военно учение (ВИДЕО)

Иначе в по-дълъг отрязък на коментара на Шойгу се вижда как той говори в стил "продължаваме, продължаваме". Имало лятна (военна) кампания, сега следвала есенна. И признанието му - сега руските войници били ангажирани в отбрана, в "необходимите направления". А основната руска задача била да се унищожава тежка украинска военна техника:

“Somewhere it is more difficult, somewhere it is easier, but I can say that the guys act confidently, the commanders act confidently and reliably, reliably defend what we need to defend today. We will win, we have no other options,” Shoigu said. pic.twitter.com/pWA7y2KYpi