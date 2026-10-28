Етиопия се похвали: Русия ни изпрати изтребители Су-35

Етиопският премиер Абий Ахмед съобщи днес, че страната му е получила първата партида руски изтребители Су-35 и че по-късно се очаква Москва да й достави системи за противовъздушна отбрана С-400 като част от разширяването на военните способности на Етиопия, предаде Ройтерс.

Още: Руски самолети Су са поразени, подполковници и майори са загинали при катастрофа на Ту-95 (ВИДЕО)

В социалната мрежа Екс Абий отбеляза, че придобиването на военната техника е важен етап в усилията на Етиопия да укрепи националната си сигурност и да бъде в състояние "да възпира изпреварващо евентуална агресия". Абий каза, че руският президент Владимир Путин е съдействал първата партида изтребители Су-35 да бъде доставена една година преди предвидения срок.

Той уточни, че Етиопия ще получи общо 12 изтребителя Су-35 и четири батареи от зенитно-ракетните комплекси С-400. Абий не разкри каква е стойността на споразумението, нито къде ще бъдат базирани изтребителите и батареите за ПВО. Руската държавна компания за износ на оръжие "Рособоронекспорт" каза за Ройтерс, че първата партида от два самолета Су-35 е била доставена днес на етиопските военновъздушни сили. Компанията не предостави повече подробности.

Още: Два руски изтребителя се сблъскаха във въздуха: Жертва и тежко ранен

Етиопия се сблъсква с множество предизвикателства пред сигурността, включително в северния щат Тигре, където миналия месец бунтовнически съюз започна настъпление срещу правителствените сили. С това отново беше разпален конфликт, в който между 2020 и 2022 г. загинаха стотици хиляди хора.

При предишния конфликт въздушната мощ на Етиопия, която се основаваше главно на широкото използване на дронове чуждо производство, спомогна за обръщането на хода на бойните действия. Подновяването на боевете доведе до скъсване на отношенията между Етиопия и съседна Еритрея. Адис Абеба обвинява Асмара, че подкрепя бунтовниците, което властите в Еритрея отричат.

Още: На фона на кадри от горящ свален руски Су-35: Горят пристанището в Таганрог, руски завод за радари и Илската рафинерия (ВИДЕО)