Милан се срина преди дербито с Интер! Болоня шокира "Сан Сиро" с 4 гола

Милан допусна първата си загуба в Серия А през сезона, и то по болезнен начин. "Росонерите" отстъпиха с 2:4 на Болоня у дома в деветия кръг на италианското първенство, въпреки че водеха с 2:1 на почивката. Големият герой за гостите беше Самуел Мбангула, който отбеляза хеттрик, след като до този момент нямаше нито едно попадение за тима. Поражението идва само три дни преди голямото градско дерби с Интер.

Болоня обърна Милан след голов спектакъл

Гостите изненадващо поведоха още в осмата минута, когато Мбангула се възползва от подаване на Надир Зортеа и преодоля Майк Менян. Отговорът на Милан обаче не закъсня. Алфаджо Сисе изравни в 14-ата минута след грешка в защитата на Болоня, а в 27-ата отново се разписа, този път с воле след центриране на Фикайо Томори.

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След почивката двубоят се обърна с главата надолу. В 60-ата минута Давиде Бартезаги си отбеляза автогол след изпълнение на пряк свободен удар от Хуан Миранда. Само две минути по-късно Мбангула върна преднината на Болоня със силен изстрел, а в 86-ата оформи своя хеттрик след асистенция на Йенс Одгор.

Така Болоня постигна първата си победа като гост на Милан от януари 2016 година насам. Българският защитник Валери Владимиров остана на резервната скамейка на "росонерите" за четвърти пореден двубой.

Интер пребори Венеция с автоголове

Интер пък победи Венеция с 0:2 като гост. "Нерадзурите" влязоха в срещата след победа с 2:1 над Фиорентина, като трябваше да чакат до заключителните 10 минути, за да отбележат гол. В 80-ата минута Матиас Морено си вкара автогол, а две минути по-късно автогол си отбеляза и Редуен Халхал.

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