Шрапнели надупчиха автобус на границата на Молдова и Украйна. Русия ще се пази от дронове с балони (ВИДЕО)

Въздушна атака е станала срещу граничния пункт Паланка-Маяки, който се намира на границата на Молдова и Украйна. Има понесъл щети от шрапнели пътнически автобус, съобщава Националната полиция на Молдова. Според информацията, става въпрос за боеприпас - но чий е той, все още не е официално уточнено - подозренията са, че е руски предвид вълните от атаки с дронове, които Русия осъществява срещу Украйна и специално Одеска област, където се намира Маяки.
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Един молдовски граничар е получил леки наранявания. Контролната кабина на контролно-пропускателния пункт също са повредени.
Граничният пункт е временно затворен, движението към Паланка е блокирано. "Гражданите се призовават да се въздържат от пътуване в този район и ако чуят шум от дронове или експлозии близо до границата, да запазят спокойствие, да се подслонят на безопасно място, и да следват само указанията, предавани от властите", пише още на сайта на молдовската полиция.
‼️JUST IN: Russia attacked the Palanca border crossing on the border with Moldova: a passenger bus came under attack One Moldovan border guard suffered minor injuries. The bus and the checkpoint control booth were also damaged. The border crossing was temporarily closed. Traffic toward Palanca has been blocked.— NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2026
Русия мисли как да се пази от дронове
Русия разработва баражни балонни системи за защита на петролни рафинерии и други стратегически съоръжения срещу украински дронове, възраждайки концепция, използвана срещу бомбардировачи по време на Втората световна война. Има демонстрация система, при която радар открива височината на приближаващия дрон и автоматизирани балони се издигат, за да поставят мрежа от кабели директно по пътя му - ОЩЕ: Украйна прави дроновете си по-смъртоносни с балони. Удар по руската рафинерия в Сизран (ВИДЕО)
Russia is developing barrage-balloon defenses for oil refineries and other strategic facilities against Ukrainian drones, reviving a concept used against bombers during World War II. Specradio demonstrated a system in which radar detects the altitude of an incoming drone and automated balloons adjust their height to place cables directly in its path. During testing, a drone reportedly caught the cable around its propeller and became trapped. #Russia— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2026