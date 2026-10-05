Войната в Иран::

Шрапнели надупчиха автобус на границата на Молдова и Украйна. Русия ще се пази от дронове с балони (ВИДЕО)

05 октомври 2026, 12:02 часа 562 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Шрапнели надупчиха автобус на границата на Молдова и Украйна. Русия ще се пази от дронове с балони (ВИДЕО)

Въздушна атака е станала срещу граничния пункт Паланка-Маяки, който се намира на границата на Молдова и Украйна. Има понесъл щети от шрапнели пътнически автобус, съобщава Националната полиция на Молдова. Според информацията, става въпрос за боеприпас - но чий е той, все още не е официално уточнено - подозренията са, че е руски предвид вълните от атаки с дронове, които Русия осъществява срещу Украйна и специално Одеска област, където се намира Маяки. 

Още: Руски дрон подпали турски кораб в Дунав и уби капитана му (ВИДЕО)

Един молдовски граничар е получил леки наранявания. Контролната кабина на контролно-пропускателния пункт също са повредени.

Граничният пункт е временно затворен, движението към Паланка е блокирано. "Гражданите се призовават да се въздържат от пътуване в този район и ако чуят шум от дронове или експлозии близо до границата, да запазят спокойствие, да се подслонят на безопасно място, и да следват само указанията, предавани от властите", пише още на сайта на молдовската полиция.

Русия мисли как да се пази от дронове

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Русия разработва баражни балонни системи за защита на петролни рафинерии и други стратегически съоръжения срещу украински дронове, възраждайки концепция, използвана срещу бомбардировачи по време на Втората световна война. Има демонстрация система, при която радар открива височината на приближаващия дрон и автоматизирани балони се издигат, за да поставят мрежа от кабели директно по пътя му - ОЩЕ: Украйна прави дроновете си по-смъртоносни с балони. Удар по руската рафинерия в Сизран (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Молдова балони автобус руски дрон война Украйна удар с дрон антидрон системи граница Молдова Украйна Паланка
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес