Премиерът Радев категорично не признава тези признания и иска доказателства от Путин, че той ги е атакувал. Кой го интересува какво ще каже външен министър или премиер - те цял свят го знаят. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира атаките срещу търговски кораби в акваториата на Черно море, както и признанията от вчера на руския диктатор, че Русия изпраща дроновете и отказът на българското правителство да признае откъде идват атаките.

Лястовичка да мине - я хващат, но не и дроновете

Борисов се пошегува с вчерашната демонстрация на "Военна полиция" на антидронсистемата, която беше объркана от птица.

"Ние имаме толкова мощни системи, защото тези кръглоземните - лястовичка, ако мине - я хващат, а не могат да хванат дроновете", каза още Борисов.

Оправданията на правителството

Борисов нарече премиера Радев "кръгловземец" и напомни, че е започнал Министерски съвет миналата сряда, казвайки, че повече няма да се оправдават, а вече ще се захванат за работа.

"От тогава всеки ден се оправдава. Борисов купил най-хубавите хеликоптери "Кугър", купил най-хубавите самолети "Спартан", най-хубавите F-16, но не им купил огледалото за обратно виждане. Пък купете и вие и направете нещо за тази държава", призова Борисов.

Думите му бяха във връзка с изявлението на Радев от вчера, който каза, че сме можели да имаме оперативно подготвена ескадрила, ако Борисов 2019 г. е подписал F-16 да дойдат още 2022 г. ОЩЕ: "Русия не иска да превърне България в част от войната": Йотова не планира КСНС за Черно море