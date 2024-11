Щурм на парламента и камъни по полицията: Напрежението в Грузия се покачва (ВИДЕА)

Протестите на проевропейските демонстранти срещу партията "Грузинска мечта" в Тбилиси стават все по-масови и ожесточени. За втора поредна вечер грузинската полиция използва водно оръдие и сълзотворен газ срещу демонстрантите.

Тази вечер протестиращите буквално щурмуваха парламента, като се опитаха да разбият един от входовете на сградата. В отговор властите използва водно оръдие.

Демонстрантите хвърлят камъни по полицията и ги замерят обратно с газовите гранати, използвани срещу тях. Според световните агенции, броят на протестиращите в центъра на Тбилиси непрекъснато се увеличава.

Искащите европейско бъдеще за страната хвърлят бомбички по сградата на парламента. Ситуацията е на път да излезе извън контрола на властите, заради което на място са били извикани специалните части на Грузия.

Според местен блогър, командосите са оборудвани с противогази, което вероятно означава, че ще опитат да разпръснат протестиращите с още по-големи количества сълзотворен газ.

Малко по-късно това се потвърди, като грузинската полиция започна да разгонва протеста със сила. На кадри, разпространени в Телеграм, се вижда използването на водни оръдия и изтласкването на демонстрантите от полицията.

Това е втория ден на протести срещу решението на правителството да отложи преговорите за членство в Евросъюза. Грузия изпадна в политическа криза след оспорваните парламентарни избори миналия месец, като хиляди хора се събраха пред парламента в Тбилиси след насилственото потушаване на протестите от полицията за борба с безредиците ден по-рано. Според демонстрантите, проруската партия "Грузинска мечта" е спечелила вота след многобройни манипулации.

