Сигнал: Пак смяна в командването на руската армия, удържаща украинската контраофанзива в Запорожието

Става въпрос за генерал-лейтенант Денис Лямин. Той беше сложен начело на 58-ма руска армия, след като предишният ѝ командващ генерал Иван Попов беше преместен в Сирия. Попов се раздели с поста си заради острия си език спрямо главното командване – поне такава е версията, която беше тиражирана от множество руски телеграм канали. Излезе дори и запис, предполагаемо на Попов, който разказва, че така е "свил сармите" на началника на руския щаб генерал Валерий Герасимов, че той "припаднал": Руски генерал каза "право куме в очи" какво е на фронта в Украйна и беше отстранен (ВИДЕО)

1/ "I fucked him up so bad that the bastard fainted," says Major General Ivan Popov of the conversation he had with the head of Russia's armed forces, General Valery Gerasimov, that led to Popov's dismissal as the commander of the 58th Combined Arms Army. ⬇️ pic.twitter.com/HNhv4UXJiE