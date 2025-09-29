Войната в Украйна:

Силен мандат за присъединяване на Молдова към ЕС: Мая Санду за вота

Молдовският президент Мая Санду заяви, че победата на нейната проевропейската партия на парламентарните избори през уикенда „показа, че знаем как да бъдем единни, когато бъдещето на страната ни е в опасност“.

„Вчерашният вот е силен мандат за процеса на присъединяване на Молдова към ЕС“, каза Санду след изборите на 28 септември, които бяха съпроводени от обвинения за руска намеса, предава АФП, цитирана от БГНЕС.

По-рано днес партията на настоящата молдовска президентка бе поздравена от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и от украинския президент Володимир Зеленски.

Българското Министерство на външните работи (МВнР) също поздрави страната с проевропейския избор и отбеляза, че той е ясен знак, че Молдова гордо ще заеме мястото си в европейското семейство.  

