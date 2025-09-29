Силен мандат за присъединяване на Молдова към ЕС: Мая Санду за вота

Молдовският президент Мая Санду заяви, че победата на нейната проевропейската партия на парламентарните избори през уикенда „показа, че знаем как да бъдем единни, когато бъдещето на страната ни е в опасност“.

„Вчерашният вот е силен мандат за процеса на присъединяване на Молдова към ЕС“, каза Санду след изборите на 28 септември, които бяха съпроводени от обвинения за руска намеса, предава АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Официално: Проевропейската формация взе пълно мнозинство в Молдова

По-рано днес партията на настоящата молдовска президентка бе поздравена от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и от украинския президент Володимир Зеленски.

Още: С 26% зад победителите: Проруският блок в Молдова свика протест, обяви победа и ще обжалва (ВИДЕО)

Българското Министерство на външните работи (МВнР) също поздрави страната с проевропейския избор и отбеляза, че той е ясен знак, че Молдова гордо ще заеме мястото си в европейското семейство.

Още: МВнР: Молдова ще заеме гордо място в нашето европейско семейство