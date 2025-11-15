Заради руски удари: Част от Украйна отново е без ток

Руските окупатори са атакували важен енергиен обект в Нижински район в следобедните часове на 15 ноември, поради което значителна част от Черниговска област остана без електричество, съобщи РБК - Украйна. Местните жители са помолени да запазят спокойствие, да мълчат и да вземат мерки за собствената си безопасност.Отбелязва се, че веднага щом ситуацията със сигурността позволи, енергийните работници ще започнат аварийно-възстановителни работи.

Днес, 15 ноември, поради масирани атаки на руски войски срещу енергийната инфраструктура, в редица региони на Украйна бяха въведени ограничения на доставките на електроенергия.

От 00:00 до 23:59 ч. ще бъдат в сила почасови графици за прекъсване на електрозахранването за битовите потребители. За същия период ще бъдат в сила графици за ограничение на капацитета за индустрията.

Спиране на тока в Украйна

Припомняме, че от началото на есента Русия засили мащабните атаки срещу украински енергийни обекти. Поради трудната ситуация в енергийната система, причинена от враждебни удари, в Украйна са въведени почасови прекъсвания на електрозахранването.

Прекъсванията на електрозахранването станаха по-сериозни след мащабен руски удар по обекти на енергийната инфраструктура в нощта на 8 ноември. Окупаторите нанесоха удари с дронове и ракети „Кинжал“ и „Калибър“.

„Центренерго“ съобщи, че този обстрел е бил най-мащабният по време на цялата пълномащабна война.

Змиевската и Трипилската ТЕЦ напълно са спрели да произвеждат електроенергия. ОЩЕ: Без ток: Русия смени тактиката за най-суровите атаки срещу Украйна