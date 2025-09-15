Войната в Украйна:

Силяновска заминава за Общото събрание на ООН, въпреки че е ред на Мицкоски

Тази година македонският президент Гордана Силяновска - Давкова ще участва в Общото събрание на ООН за втори пореден път, въпреки че според практиката президентът и премиерът се редуват всяка година, предаде македонската медия novatv.mk.

Миналата година Силяновска-Давкова участва в Общото събрание, така че според неофициалния график премиерът Христиан Мицковски е трябвало да пътува до Ню Йорк тази година.

Според неофициална информация, премиерът Мицковски се е оттеглил от участие в Общото събрание поради прекалена заетост с местните избори, но правителството не отговори на въпроса на „Слободен печат“ защо не е спазена неформалната ротация.

Получихме отговор от президента Силяновска-Давкова. Според нея „присъствието на Общото събрание на ООН е момент, в който ние представляваме страната на най-високо ниво, независимо дали става дума за президент на страната или за премиер“.

Ротацията на президента и министър-председателя на Общото събрание на ООН в Ню Йорк не е формална, но е установен принцип или практика, която винаги е работила досега. ОЩЕ: Новата македонска афера за подслушването: Силяновска я следи зорко

Деница Китанова
