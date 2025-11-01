Мирчев иска да знае лобирала ли е Габриел за сваляне на санкциите срещу Пеевски

Мария Габриел, като външен министър, е водила официална комуникация с британското правителство относно възможно сваляне на санкциите по закона "Магнитски" срещу Делян Пеевски. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП–ДБ Ивайло Мирчев в ефира на БНТ. "Изискахме официално документите от Министерството на външните работи. Искаме да видим – питала ли е защо са наложени санкциите или е настоявала те да бъдат премахнати. Четири дни мълчание от ГЕРБ – никой не опровергава", каза той.

Закриване на КПК

Мирчев коментира и други важни теми. Според него е време да се сложи край на практиката Комисията за противодействие на корупцията да служи като политическа бухалка. По думите му, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е подписал оставката на шефа на КПК Антон Славчев, следващата стъпка е закриването на комисията.

"Борисов най-после изпълни обещанието си, макар и под натиск. Очакваме цялата му парламентарна група да застане зад това решение, защото Комисията отдавна се използва като бухалка", обясни депутатът.

Мирчев разкри и че в момента служители на КПК се преназначават в ДАНС, което според него е опит структурата да бъде разпусната без реална реформа.

Бъдещето на "Лукойл"

Мирчев предупреди, че спирането на износа на горива крие риск от криза на пазара: "България трябва да има 90-дневни запаси от горива, но реално няма. Част от резервите са извън страната. Това е сериозен риск, а правителството няма план. Очевидно никой не иска да говори за това".

Той настоя, че рафинерията в Бургас трябва да бъде продадена на западен инвеститор, за да се прекъсне руското влияние.

Бюджет 2026

Мирчев определи проектобюджета като "ляв до безумие". "Този бюджет е предфазата на управлението на Жан Виденов. С увеличени осигуровки и огромен дефицит ще изгоним работещите хора. Вместо реформи – държавна администрация от 600 000 души, която дори не плаща осигуровки", каза той.