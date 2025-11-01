Украински военни с брутални критики за теч от операцията на ГУР в Покровск. Взривиха важен за войната нефтопровод край Москва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Покровск е голямата тема във войната в Украйна през последните няколко дни. Около 60% от града в Донецка област (Източна Украйна), в който руските сили нахлуват постоянно на групи и се опитват да се закрепят, е вече под руски контрол. Това твърди пред Hromadske високопоставен офицер от украинските въоръжени сили (ВСУ), който е на място. По думите му, силите на диктатора Владимир Путин действат активно проникват в съседните Родинско и Мирноград.

Твърде късно ли е за Украйна?

Пилот на дрон, напуснал Покровск, твърди, че украинските защитници на предните позиции на града са „вече практически обкръжени“ поради постоянното проникване и натрупване на руски сили. Путин още от няколко дни тръби за обкръжение на голям брой украински военни там и в Купянск - нещо, което е отречено от украинския президент Володимир Зеленски и главнокомандващия украинската армия ген. Олександър Сирски, няма и геолокализирани видеокадри, доказващи това твърдение: Зеленски: Путин да заповяда в Покровск, ако смее. Унищожихме установка за "Орешник" и половината им "Панцир"-и (ВИДЕО).

Военните в Покровск твърдят, че руснаците използват тактика на „брауново движение“ (т.е. хаотично движение), заобикаляйки предните позиции и прониквайки в тила на малки групи. Това принуждава единиците от тила да влизат в престрелки с леко стрелково оръжие, а операторите на дронове не могат да действат ефективно, което позволява на руснаците да продължат да проникват.

Защитниците смятат, че падане на Покровск автоматично ще доведе до загубата на Мирноград (на североизток). Най-голямата опасност за Мирноград е пълното прекъсване на логистичните му маршрути, които вече са под контрола на вражеския огън, казват източници от украинската армия. Високопоставен офицер предупреди за сериозен риск от обкръжаване на 1000-1500 войници, ако не се проведе спешно прегрупиране на силите. Някои военни служители от ВСУ смятат, че е твърде късно да се поправи ситуацията.

Снимка: Facebook, Володимир Зеленски

Буданов ще спасява украинските сили в Покровск

Военното разузнаване на Украйна (ГУР) е започнало сложна десантна операция в Покровск, съобщиха агенция Reuters и украинската медия Suspilne, позовавайки се на източници в силите за отбрана. Както вече писахме, твърди се, че в операцията участват специални сили и авиация на Главната разузнавателна дирекция. Военни разузнавателни самолети са навлезли в райони на града, които руското командване счита за под свой контрол, се посочва в публикацията на Suspilne.

Според Reuters операцията е ръководена от началника на украинското военно разузнаване Кирило Буданов. Украинският военен Telegram канал Supernova+ излезе с две версии за съдбата на Покровск - малко вероятна и много вероятна. Първата: "операцията, която се ръководи лично от Буданов, има за цел да стабилизира ситуацията в агломерацията Покровск-Мирногорд... В случай на успех, може да настъпи повратна точка с последващото връщане на загубените територии, включително Селидово и Бахмут... Сирски ще бъде отстранен и ще бъде назначен нов главнокомандващ...". Втората: "операцията, ръководена лично от Буданов, има за цел пробив и покриване на изхода от обкръжението на бригадите на ВСУ в Мирногорад и част от Покровск, както беше в Авдеевка... в резултат на успеха ще загубим територия, но ще запазим личния състав...".

Сергей „Флаш“ Бескрестов - специалист по комуникации, електронна война и разузнаване, също заяви, че е време да се вземат непопулярни решения, за да се избегне "загубата на нашите хора". „Тъй като не можахме да се противопоставим на това, трябва да поемем отговорност и да проявим кураж, да вземем непопулярни решения. Смятам, че няма нищо по-ценно за нас от нашите хора", подчерта той.

В района на Покровск украинските войски са започнали контраофанзива, съобщава междувременно журналистът от The Economist Оливър Каръл в профила си в X. "Според украинското военно разузнаване в района на Покровск се провежда смела контраофанзива с цел възстановяване на ключови логистични маршрути", пише той и публикува и видео, което според него показва хеликоптери, кацащи в райони, за които руснаците твърдят, че са под техен контрол. Журналистът добавя, че не е успял да провери автентичността на видеото - изглежда, че то е свързано с операцията на разузнаването.

Ukraine has reportedly launched a local counteroffensive near Pokrovsk to restore key logistics routes, The Economist reports. GUR (UH-60 Blackhawk) helicopters and special forces have landed in areas Russians consider under their control. pic.twitter.com/aZjBI5XPly — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 31, 2025

Има обаче недоволни сред украинските военни от публикуването на видеото - лейтенантът с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", пише: "Сега ме интересува съдбата на „уникалния“ човек, който е изтеглил видеото с кацането на бойците от ГУР от хеликоптери, от което врагът може да прецени силите и средствата, които са ангажирани. Между другото, през 2022 г. и през 2025 г. ситуацията е същата – западните медии имат свои хора сред висшето военно командване, сред младшите и старшите офицери, войниците и сержантите, които обичат да дават интервюта, но обемът на предоставяната информация всъщност никога не е ограничен от правилата. Искрено се надявам, че това е било направено умишлено и така трябва да бъде... но ако е така, все още не разбирам защо...".

Украинският лейтенант прави още едно важно уточнение - "не бъркайте тактическите действия на подразделенията на ГУР с контраофанзивните действия на оперативните подразделения и формирования, защото медиите вече описват като победа, че Въоръжените сили на Украйна напредват в Покровск". Ситуацията в този сектор от фронта не се е променила цялостно от момента на операцията, пише "Офицер". Той все пак отчита, че действията на ГУР са смели и рисковани.

Колегата му Станислав Бунятов - оператор на дронове от батальона "Айдар" - препубликува твърденията на "Офицер" за акцията на разузнаването и добави нова критика: "Проблемът е, че един дегенерат е качил видеото на друг дегенерат, а трети дегенерат е разкрил факта за кацането, мястото на кацане и е създал търсене за унищожаване на специалните сили и лов на тези хеликоптери. Мислите ли, че след това ще бъде възможно да се евакуират бойците от бойното поле с "птици"? Надявам се, че публикуваното видео няма да остане незабелязано и виновните ще бъдат подведени под сериозна отговорност".

Военнопропагандният руски Telegram канал "Два майора" нарича това "пиар" на Зеленски и твърди, че спуснатите с хеликоптер сили били само 10-ина души от ГУР. "Въпреки това, кадри от операцията бяха изтекли в западното издание The Economist, което публикува заглавие за „контраофанзива“, която просто не можеше да се случи на това място", добавя той.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Сухопътната военна активност в Украйна бележи лек ръст на дневна база, съгласно официалните украински данни. На 31 октомври са станали 157 бойни сблъсъка спрямо 132 на 30 октомври (с 25 повече), твърди украинският генщаб. Руснаците са хвърлили 132 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 36 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 26 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4160 изстреляни снаряда, като това е с около 580 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 5404 FPV дрона, което е с около 1320 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Разбира се, най-горещо е в Покровското направление – 48 руски пехотни атаки са спрени там, твърди украинската армия. Става въпрос за районите на Никаноровка, Родинско, Червений Лиман, Мирноград, Новоикономично, Котлино, Удачно, Молодецко, Дачно, Лисовка, Новопавловка, самия град Покровск, Зверово, Новоукраинка и в посока Гришино. Още 18 руски щурма е имало в съседното от юг Олександриевско направление. В Константиновското направление са станали 13 руски нападения за денонощието, в Купянското, Славянското и в граничния район на Сумска и Курска област - по 11 (в Славянското всички са спрени, твърди украинската армия), в в Лиманското направление - 10.

Украинските сили са отбелязали незначителен напредък по време на последните контраатаки северно от Покровск, докато руснаците продължават да проникват в града и източно от Мирноград. Геолокализирани кадри, публикувани на 31 октомври, показват, че украинските сили наскоро са напреднали малко в източната част на Родинско, т.е. северно от Покровск. Това все пак е важно, защото украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец вече писа как Покровск и Мирноград ще паднат, ако бъде превзет и укрепен от руснаците северният фланг - от индустриалната зона на Покровск до Родинско, което е около 9 километра. Украинците обаче идват от север към съответната линия, от сектора на Добропиля.

Допълнителни геолокализирани кадри, публикувани на 30 октомври, показват украинските сили да нанасят удари по руски позиции в северната част на Покровск и в източната част на Рих (непосредствено източно от Покровск). Това е било мисия за проникване, прави оценка ISW - американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Експертите оценяват още, че тези мисии за проникване не са променили контрола над терена или предната линия на бойното поле.

Руското министерство на отбраната заяви, че части от 2-ра комбинирана армия напредват в Покровск, включително в близост до жп гарата в центъра на града, и че части от 5-а моторизирана стрелкова бригада напредват в Мирноград. Руски военни блогъри също твърдят, че руските сили напредват в Покровск, в източната част на Мирноград и близо до Родинско. Има и твърдения за руски напредък запад от Покровск към Гришино, както и за достигане на магистрала М-30 Покровск-Павлоград.

Пропускливостта на фронтовата линия и широко разпространеното използване на дронове в тази област продължават да усложняват и замъгляват тактическата картина в Покровск, което пречи за предоставяне на разумна оценка, отбелязва ISW и добавя, че ще предостави актуализиране, когато ситуацията стане по-ясна.

В Мирногоград от няколко дни се водят боеве в източните и северните покрайнини на града - "няма пробив в отбраната" на Украйна, дори има "някои положителни моменти тук-там", но общата ситуация в "джоба" не е обнадеждаваща, пише украинският канал "Офицер".

Според руския Telegram канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на военното министерство в Москва Михаил Звинчук, "ситуацията в Покровск става все по-лоша за украинските въоръжени сили. Същото важи и за област Днепропетровск, където групата сили „Изток” всеки ден развява нови знамена. Не е чудно, че тези сили трябва да измислят антикризисни мерки като „Орешник, разрушен преди две години” или изненадваща контраофанзива". Каналът има предвид думите на украинския президент Володимир Зеленски и на ръководителя на Службата за сигурност Васил Малюк за унищожената установка.

"Два майора" пък пише, че руските сили са укрепили позициите си по улица „Защитник на Украйна“ и в микрорайоните „Южни“ и „Шахтьорски“ в Покровск. Боевете продължават в северозападната, централната, северната и източната част на града, в западните покрайнини и по-нататък на запад към железопътната линия, добавя руският канал.

Градските боеве в Купянск продължават, като тече операция за "пълно лишаване на вражеския гарнизон от логистика и възможност да напусне града", твърди още "Два майора". В посока Суми щурмови групи от Северната морска група напреднали със 150 метра през горски пояси близо до Андреевка и заемали позиции, пише той за друг от секторите на фронта, добавяйки и видео с унищожени украински превозни средства в Николско.

В Харковския сектор - във Вовчанск и околностите - руснаците постигнали "значителен напредък" по левия бряг на река Вовча, като окупирали руините на още сгради, добавя "Два майора". Имало напредък и в Синелниковската гора, твърди каналът. А още едно селище в региона на Днепропетровск било превзето от руснаците - "Източната група сили освободи Новоолександровка, разположена на по-малко от 10 км югоизточно от Покровско, важен отбранителен център за украинските въоръжени сили". Според ISW обаче кадрите с издигнати флагове в селището от страна на руснаците не променят ситуацията - там е имало мисии за проникване, а не пълен руски контрол.

"Два майора" публикува и видео от Запорожка област - близо до село Свобода, което е североизточно от Орехов. Каналът твърди с кадрите, че екипажите на разузнавателен дрон ZALA и Lancet от 74-ти моторизиран стрелкови полк засекли вражеска радарна станция и я унищожили.

Война на ракети и дронове

В нощта на 1 ноември (от 18:30 часа на 31 октомври) руските сили са атакували Украйна с 223 дрона, от които около 140 са били "Шахед". Според предварителни данни, към 09:30 ч. днес, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 206 дрона "Шахед", "Гербер" и други видове в северната, южната и източната част на страната. Регистрирани са обаче удари от 17 безпилотни машини на 7 места, съобщават украинските военновъздушни сили.

Голям пожар имаше в Полтавска област. Той е бил в газово съоръжение и е предизвикан от руска атака, твърди Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Огънят вече е потушен, няма данни за жертви.

66-годишна жена е била ранена при руска атака с дронове в региона на Чернигов, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. Хангар на територията на селскостопанско предприятие се е възпламенил, но спасителите бързо са угасили пожара. Административна сграда, частен дом и автомобил също са били повредени. В Новгород-Сиверски удари с дронове са повредили фасадите и прозорците на административни сгради, магазини, аптека и кафене. Няма пострадали, добавиха от службата.

Образователна институция, транспортна компания и жилищен блок са били повредени от руски обстрел в региона на Днепропетровск, посочват местните власти. Общо 23 дрона, изстреляни от Русия към областта, са били унищожени.

Ракетен удар в Николаев пък рани няколко души, съобщиха местните власти. Все още няма допълнителни подробности.

Междувременно Русия обяви, че е свалила 98 дрона през нощта. Най-много - 45, са свалени над Белгородска област. Още 12 са свалени над Самара, 11 - над Московския регион, включително 6, летящи към Москва, по 10 над Воронежка и Ростовска област. Удари оставиха жители на Жуковски без електроенергия: Нежелана дискотека: Предградие на Москва остана без ток (ВИДЕО).

Украинското военно разузнаване съобщи, че три експлозии са повредили нефтопровода „Колцевой“ в Московска област. Взривът е станал на 31 октомври „в резултат на специална операция“ в Раменския район на областта. Дирекцията твърди, че въпреки „военната охрана“ и „мрежата за противодействие на дронове“, и трите линии на тръбопровода, който Русия използваше за транспортиране на бензин, дизел и авиационно гориво и за снабдяване на войските си в Украйна, са били взривени. Според разузнаването на мястото на експлозията са пристигнали руски специални сили и ремонтни екипи.

Главният нефтопровод „Колцевой“ е с дължина 400 километра. Горивото за транспортиране по тръбопровода е идвало от нефтопреработвателните заводи в Рязан, Нижни Новгород и Москва. Годишно тръбопроводът е имал капацитет да прекара до 3 милиона тона авиационно гориво, до 2,8 милиона тона дизелово гориво и до 1,6 милиона тона бензин, посочват от украинското военно разузнаване.

Според уебсайта Enegybase дължината на нефтопровода, собственост на „Транснефт-Верхний Волга“ АД, е 415 км, капацитетът му е 7 милиона тона годишно, а диаметърът на тръбите е 377 мм.

В Тула движението по улица „Кутузов“ е блокирано поради отломки от безпилотен летателен апарат, съобщи губернаторът. "Службите за спешна помощ работят", има обходни маршрути, заяви Дмитрий Миляев. Той поясни, че през нощта над областта са били свалени четири украински дрона. Няма жертви и не са съобщени щети по инфраструктурата, добави губернаторът.

