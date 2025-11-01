Суматоха в Разград: над 100 оферти за треньори, а Лудогорец още търси къде да развърже кесията

След като в Лудогорец стана ясно, че Руи Мота е освободен, настъпи голяма суматоха. Ръководството на „орлите“ води преговори с екипа на португалския наставник за неустойката при отстраняването му, а треньори от цял свят започнаха да се предлагат на разградчани. Мениджърите на специалистите се скъсват да звънят на Лудогорец, като това е прецедент за българския футбол. Шампионите са поставили високи изисквания, но ще трябва и да платят солидна сума за класен треньор.

От Лудогорец са отказали на над 100 треньори, а бивш от Ла Лига е отказал на тях

Досега от клуба са отхвърлили над 100 оферти, защото не отговарят на изискванията за старши треньор, които от Лудогорец са поставили. Според „Мач Телеграф“ някои от предложенията са били за треньори от доста екзотични краища на света. „Орлите“ търсят специалист от чужбина със сериозна визитка, като са готови да дадат солидна сума пари на заместника на Мота. А вчера стана ясно, че треньор, който доскоро беше в Ла Лига, е отказал на Лудогорец, за да стане национален селекционер на родината си.

Лудогорец трябва да си приготви един милион евро, ако иска да привлече класен треньор

Сумата, която „орлите“ ще трябва да заделят, за да ангажират треньор от подобен калибър може да достигне един милион евро на година. До момента разградчани са давали най-много пари на Пауло Аутуори. Той застана начело на Лудогорец през есента на 2018 г. Към момента шампионите са на 4-то място в Първа лига. Те имат актив от 23 точки след 12 изиграни мача – 6 победи, 5 равенства и 1 загуба. „Орлите“ са с мач по-малко от отборите, които са над тях в класирането, като ще го изиграят на 19 декември в гостуване на Берое.

