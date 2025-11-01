Войната в Украйна:

Заради неидентифициран дрон: Отклонени полети на летището в Берлин

01 ноември 2025, 08:07 часа 236 прочитания 0 коментара
Заради неидентифициран дрон: Отклонени полети на летището в Берлин

Редица полети закъсняха или бяха отклонени на летището Бранденбург Берлин в германската столица в петък, след като в района му беше забелязан неидентифициран дрон, съобщи ДПА, като се позовава на властите. Полети за Базел, Осло и Барселона не са успели да излетят. Полет от Лондон е бил отклонен за Хамбург.

Разписанието на летището показва, че полети от Стокхолм, Анталия и Хелсинки също са били насочени към други летища.

Говорител на полицията е казал, че очевидец е съобщил, че е видял дрон в района на летището. Летателният апарат обаче не е бил открит след сигнала.

Подобни инциденти все по-често създават проблеми за самолетния трафик в Германия. В началото на октомври неидентифицирани дронове за кратко прекъснаха движението на самолетите и на летището в Мюнхен – второто най-голямо в страната.

Германските политици многократно са предупреждавали за нарастващата заплаха, представлявана от дроновете, след серия от нахлувания на неидентифицирани самолети в летища и чувствителни военни обекти тази година. Германия, ключов поддръжник на Украйна в борбата ѝ срещу Русия, обвини Москва за засилената активност на дронове.

През последните месеци имаше информация за множество прелитания на дронове над военни бази, индустриални обекти и друга критична инфраструктура в Германия. В началото на октомври дронове, забелязани над Мюнхен (Южна Германия), два пъти доведоха до затварянето на летището в града.

Дронове бяха забелязани и над летища и военни обекти в Дания и Норвегия, като подозрението пада и върху Москва, която отрича всякакво участие.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
