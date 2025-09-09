Силно земетресение разтърси Гърция (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер е ударило югозападния бряг на остров Евия, втория по големина в Гърция, разтърсвайки столицата Атина, югозападно от епицентъра на труса, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Трусът е бил усетен 27 минути след полунощ местно време във вторник, като постепенно е набирал сила. В автоматичната си оценка, Институтът по геодинамика, базиран в Атина, обяви на уебсайта си (gein.noa.gr), че земетресението е станало на пет километра северозападно от град Неа Стира, на дълбочина само 13,6 километра.

Видеозапис от охранителна камера на супермаркет показва как няколко бутилки вино падат от рафтовете, когато е ударил земетресението.

Има ли щети?

Стергиос Циркас, кмет на Маратонас, град от другата страна на Южния Евбейски залив срещу Неа Стира, заяви, че трусът „е бил много силен“, но засега няма съобщения за щети. Кметът на Каристос, град в Южна Евия, заяви, че неговият офис също няма незабавни съобщения за щети.

Пожарната служба е изпратила патрули в Южна Евия и Източна Атика, докато два спасителни екипа остават в готовност. Много жители на Неа Стира обаче прекараха нощта на открито от предпазни мерки. „Земетресението продължи дълго и бяхме много притеснени. За първи път усетихме толкова силно земетресение в нашия район“, каза един местен жител пред ERT.

Какво казват сеизмолозите?

Сеизмолог увери обществеността, че „няма причина за безпокойство“ след земетресението. „Досега са регистрирани най-малко 15 вторични труса с магнитуд до 2,7.

Вероятно си имаме работа с основното събитие, но трябва да изчакаме, за да видим как ще се развие сеизмичната последователност“, каза Ефтимиос Лекас, професор по геология и президент на Организацията за планиране и защита при земетресения, в интервю за държавната телевизия ERT. Той обясни, че трусът е станал в район, който, въз основа на исторически и инструментални данни, обикновено не генерира по-силни земетресения. "Следим ситуацията, но няма абсолютно никаква причина за безпокойство", казва сеизмологът. ОЩЕ: Земетресение разлюля Северна Македония