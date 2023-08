Синът на топ-разузнавача на Русия живее в "извратената" Европа

Справка на изданието echofm.online показва, че Андрей Наришкин е заместник на генералния директор на "Группа ЛСР" или поне е бил такъв през 2020 г .

The son of the head of the #Russian Foreign Intelligence Service, Sergey Naryshkin, lives in #Budapest and has a residence permit in #Hungary. This is reported by investigative journalist Sergei Yezhov.



Naryshkin's son is registered in the center of Budapest on Bécsi ut. The… pic.twitter.com/23ltITvot1