Синът на зам.-кмет на Харков изгорен жив във Виена, криптоакаунтите му - изпразнени

Ужасяващ случай на убийство шокира Австрия и Украйна миналата седмица. Жертвата е Данило Кузмин - 21-годишен студент във Виена, който е син на заместник-кмета на втория по големина украински град Харков Серхий Кузмин. В сряда вечерта, 26 ноември, в квартал Донаущат в австрийската столица минувачи откриват горяща кола и сигнализират спешните служби. Тялото на загиналия в "Мерцедес"-а е на украински гражданин, показва аутопсията, проведена незабавно по разпореждане на австрийските правоохранителни органи. Следите сочат, че мъжът е бил убит жестоко, преди колата да бъде подпалена.

Когато в онази нощ в жилищния комплекс са се задействали пожарните аларми, никой не е очаквал, че причината може да е убийство с изтезания. Черният автомобил е намерен напълно изгорял, а Данило Кузмин е бил на задната седалка.

Изгорен жив

След като това ужасно убийство разтърси Виена преди седмица, все повече парченца от пъзела на престъплението се събират. Полицията описа всички ужасяващи подробности около престъплението на пресконференция във вторник.

Украинецът първо е бил пребит от свой състудент в подземния гараж на хотел „Софител“, след което е бил откаран в черния „Мерцедес“ на баща си и измъчван. Само няколко часа по-късно той е бил изгорен жив, твърди полицията. Не са били открити сажди в белите му дробове, което сочи към това, че е издъхнал преди това, или е претърпял бърз топлинен шок. В автомобила е намерена разтопена туба с мирис на бензин, въпреки че колата е дизелова.

Ден по-рано, на 25 ноември, в Украйна вече беше публикувано отчаяно обръщение за 21-годишния младеж. В него се казваше, че семейството му от известно време не може да се свърже с него по мобилния телефон. Това е необичайно за сина на заместник-кмета на Харков, който винаги е описван като учтив и приятелски настроен човек, пише Krone.at.

Криптоакаунтите на младежа се оказали празни

Когато криптоакаунтите на заможния студент също се оказали празни, семейството дава сигнал за тревога.

Снимка: Харков, ДСНС-Украйна

Австрийските власти мълчат за сумата, която в крайна сметка е била замесена в изтезанията, грабежа и убийството. Вероятно обаче става дума за много пари, тъй като два от криптоакаунтите на 21-годишния младеж са били изпразнени след убийството му.

Двама заподозрени са задържани с огромни суми в себе си

Двамата заподозрени, също украинци (на 19 и 45 години), са били издирвани в международен мащаб и са били заловени в родната си страна миналата събота.

У тях са открити огромни суми пари в доларови банкноти. Съществува подозрение, че са превърнали бързо криптовалутата в кеш.

Траур в Украйна

Очевидно, заместник-кметът на Харков и цялото семейство на убития младеж са във Виена, откакто самият Данило е обявен за изчезнал. Според информация от Krone - украинецът е живял поне временно в луксозен апартамент в Triiiple Tower на канала на Дунав в Ландщрасе. В момента на убийството обаче студентът вероятно е живеел с партньорката си и детето им.

Междувременно хората в източноукраинския град Харков скърбят за смъртта на сина на заместник-кмета. Кметът Игор Терехов обаче отказа да коментира пред Suspilne, като посочи, че загубата е въпрос, който засяга семейството на заместника му. „Това е човешка трагедия“, каза той.

