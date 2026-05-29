Страх: Русия сложи ПВО на небостъргач в Москва. Лъсна голяма руска лъжа за фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Докато продължава да заплашва с все по-силни закани, Русия всъщност стига до комични крайности в опит да се защити от отговора на своите действия в Украйна. Видеокадри показаха как хеликоптер Ми-26 инсталира система за противовъздушна отбрана на покрива на 42-етажния бизнес център Nordstar Tower в Москва. Видеото е публикувано от военния анализатор Масимо Франтарели. От кадрите изглежда, че ПВО системата е модификация на системата Pantsir-SMD-E, предназначена за борба с дронове. За разлика от стандартния Pantsir-S1, тази версия не е оборудвана с автоматични оръдия и използва малки и средни ракети: TKB-1055 Gvozd (обхват 7 км) и 95Ya6 (обхват до 20 км). Обхватът на откриване на цели достига 24 км.
😳 Russia is literally placing air defense systems on top of Moscow skyscrapers— NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2026
Videos show Pantsir-S1 systems being airlifted onto rooftops by massive Mi-26 helicopters — including deployment on the 42-story Nordstar Tower.
Nordstar Tower е една от най-високите сгради в Москва (170 метра) и вторият по големина офис комплекс в столицата, с обща площ от 147 500 квадратни метра. Кулата принадлежи на групата компании Region, която е свързана с "Роснефт". Щабът на Главно управление на руския генщаб се намира на 2,7 км, а 6-ти Централен изследователски институт на Министерството на отбраната, заобиколен от училища и детски градини, е на 2,9 км.
На този фон, РБК съобщи, че в Русия е одобрен механизъм, при който руският частен бизнес може да купува ПВО системи (зенитни артилерийски системи, кули, радарно оборудване, превозни средства със специално предназначение и системи за електронна война). Обаче има сериозна уловка – всичко това, което се купува, се дава на руската армия. Съответно, популярният Z-канал "Военен осведомител" коментира, че може да си купите ПВО, но няма гаранция, че вашето ПВО ще защитава вашия бизнес, а не да бъде пратено някъде по фронта в Украйна например. Официално обаче механизмът се рекламира като подсилване на мобилните огневи групи, пазещи обекти в Русия от атаки с дронове и ракети.
"Бизнесът е готов да финансира цялата тази работа (с придобиване на ПВО), но ни е нужен някакъв механизъм с ясни структури на финансиране. Това може да бъде някакъв фонд или друго целево финансиране. Освен това имаме проблем с набирането на резервисти за охрана на (индустриални) съоръжения. Често се случва тези резервисти днес да са на едно място, а утре на друго", коментира Александър Шохин, ръководител на Руския съюз на индустриалците и предприемачите и бъдещ бизнес омбудсман. Шохин каза това на среща с руския диктатор Владимир Путин, посочва РБК.
Руските заплахи и реалността
Бившият руски военен министър и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу каза, че Русия отрано предупредила чуждите дипломатически представителства в Киев да се спасяват, защото можело "всеки момент" да има руска масирана бомбардировка срещу украинската столица. С уточние: Само тогава, когато Кремъл преценял, че имало нужда от "отговор" и демонстрация на сила – изключително нахални думи предвид факта, че Русия нападна Украйна и 5 години води пълномащабна война на нейна територия. Освен това, Руската федерация имала всички необходими оръжия, за да провежда масирани въздушни атаки. Шойгу продължи със зададения от режима на Путин дневен ред – предишната бомбардировка на Киев била отговор на "терористична атака", убила "наши мъже, толкова млади" - ето за какво става въпрос ОЩЕ: Руски абитуриенти са подмамвани да воюват в Украйна: Оператори на дронове ли умряха в Старобелск? (ВИДЕО)
Shoigu told Russian media that the warning for foreign ambassadors to leave Kyiv is absolutely serious and deliberate.— WarTranslated (@wartranslated) May 28, 2026
Shoigu also added that Russia has everything it needs to strike Kyiv, and it has already demonstrated this.— WarTranslated (@wartranslated) May 28, 2026
Руският независим проект SOTAVision организира поредна анкета с въпрос възможно ли е Русия да започне война с балтийските държави. И в отговорите личи, че руснаците добре осъзнават, че са се превърнали в крайно омразни същества за цивилизования свят. Но личи и тъпото пренебрежение и упорство да не ги касае, ако директно не са засегнати: Не е моята война, не ми пука. Имам син, но още е дете:
What do Russians think about a possible war with the Baltic states?— NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2026
A poll shows that citizens of the "superpower" treat a potential conflict rather indifferently, although they do not rule out such a scenario.
Същевременно бившият ръководител на британското външно разузнаване Ми-6 Ричард Мур беше категоричен – без Китай, Русия вече щеше да е загубила в Украйна, толкова е просто. Мур подчерта, че китайските чипове и електроника позволяват на руския военнопромишлен комплекс да произвежда дронове и ракети, а идващи от Китай ключови химически вещества поддържат производството на снаряди. А канадският премиер Марк Карни е поредният западен лидер, който обърна внимание на чудовищните руски военни загуби в Украйна – 35 000 месечно, от които 22 000 – 23 000 са убитите. Губят войници по-бързо, отколкото набират и не печелят територия, констатира той и специално обърна внимание какви страдания докара Путин на руснаците и украинците с безумната си война:
Former MI6 Chief Richard Moore:— Clash Report (@clashreport) May 28, 2026
Without China, Russia would have lost. It’s as simple as that.
Canadian PM Mark Carney:— Clash Report (@clashreport) May 28, 2026
Russia's losing 35,000 troops a month.
22 to 23 thousand, depending on the month, of those troops are killed.
Европейският съвет одобри почти 2,8 млрд. евро финансиране за Украйна по линия на Механизма за Украйна, след като ЕК даде положителна оценка за плана за реформи в страната. От 2024 г. насам Украйна е получила 26,8 милиарда евро от програмата, от общо 50 милиарда евро, планирани до 2027 година по механизма. Унгарският премиер Петер Мадяр обаче официално посочи и в профила си в социалната мрежа "Х", че Унгария няма да оказва военна помощ на Украйна – за момента обаче Будапеща и не пречи на ЕС да оказва помощ, както го правеше докато Виктор Орбан беше премиер на Унгария.
Владимир Путин отиде на посещение в Казахстан – и отново не можа да каже правилно името на казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев. Последваха подигравки как за пореден път руският диктатор не може да му каже правилно името. А руският опозиционен информационен проект "Агентство" показа и описа с какви мерки за сигурност Путин отиде в Казахстан – бронирана машина с картечница, вероятно превозно средство с оборудване за електронно заглушаване. Освен да не може да си спомни името на Токаев, руският диктатор участва във форум, в който взе да обяснява как изкуственият интелект (ИИ) щял да повлияе на пазара на труда по начин, който ще доведе до загуба на работа за милиони хора, можело да изчезнат цели процеси – било неизбежно. И подчерта: Русия е вероятно една от малкото държави в света, която е в състояние да създава и създава собствени ИИ платформи, имала пари за това:
Putin and his 101 attempts to pronounce the name of the President of Kazakhstan, but it's just an impossible combination of letters.— WarTranslated (@wartranslated) May 28, 2026
Putin:— Clash Report (@clashreport) May 28, 2026
The labor market is being restructured. A scenario is entirely realistic in which millions of people lose their jobs or are forced to change their profession.
Putin:— Clash Report (@clashreport) May 28, 2026
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Изтекли данни с карта на база явно фалшиви руски доклади за висшето руско командване докъде е стигнала руската армия в Ореховското направление, Запорожка област, разбуниха духовете. Руската версия е, че едва ли не руските предни позиции вече са отвъд Комишуваха и аха-аха руската армия да стигне в град Запорожие, докато всъщност руските военни части се мъчат да удържат някакви позиции в Степногорск и Приморско. Данните са от 9 април, а американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) също ѝ обръща внимание. ISW припомня, че на 12 април началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов обяви, че са превзети Веселянка и руснаците влезли в Запорожец – и това много точно отговаря на фалшивата карта. И досега няма никакви геолокализирани видеокадри, показващи руски войници да са дори близо до Веселянка, Запорожец, Орехов, какво остава да са влезли в тези населени места или да са ги превзели. Случаят е точно като този в Купянск, който уж беше превзет и на 20 ноември, 2025 година Путин се надуваше с това, за да стане много бързо ясно, че няма нищо такова и постепенно руските войници в града бяха изтикани чак до покрайнините на север и изток – ОЩЕ: Украинското село, в което животът на руския войник е не повече от 12 минути
Map compared to DS.— Vitaly (@M0nstas) May 28, 2026
За 17-то поредно денонощие границата от поне 200 бойни сблъсъка за 24 часа в Украйна е премината, сочи официалната информация на украинския генщаб – интензивността на сухопътните бойни действия никога не е била толкова висока за толкова дълго време. На 28 май е имало 267 бойни сблъсъка спрямо 317 на 27 май. Руснаците са хвърлили 269 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 67 повече спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2806 изстреляни снаряда, като тук разликата е само с около 90 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 7881 FPV дрона, което е с около 500 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
A Ukrainian Su-27 crew struck a Russian crossing with a GBU bomb, hitting enemy logistics and disrupting movement across the route. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 28, 2026
46 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление, като след 2 дни пауза самият Покровск пак влезе в украинския официален списък на места с активни бойни действия. Още 16 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но само 3 откъм Часов Яр. Противникът губи контрол в Константиновка, настоява руският военнопропаганден телеграм канал „Рибар“ в дневния си обзор, без да дава никакви геолокализирани кадри за доказателство. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 32 руски пехотни атаки. В Лиманското направление са осъществени 13 руски пехотни атаки, а в Южнослобожанското т.е. района на град Вовчанск и южно от него – 9.
💥 The enemy attempted to move a 2S3 Akatsiya self-propelled artillery system into firing positions, but Ukrainian aerial reconnaissance and FPV drone crews reacted faster.— 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) May 27, 2026
Продължават оплакванията на Z-каналите за масираната украинска кампания на удари с дронове със среден обсег, по логистиката в т.нар. сухопътен коридор между Южна Русия и Крим. "Два майора" пише, че ударите имали далеч по-далечни последици от недостига на бензин или стоки за Крим – а именно, логистиката за руската армия. И се притеснява, че скоро може да има удари с дронове с бойна глава до 200 килограма по бензиностанция или паркинг с "концентрация на превозни средства", което ще нанесе значителни щети. Затова трябвало да се правят тунели против дронове и картечни гнезда на всеки 50 метра.
A Ukrainian Border Guard FPV drone from the "Phoenix" unit struck a Russian logistics truck 103km behind enemy lines — claimed as a world record for a standard quadcopter FPV with no relay assistance.— Clash Report (@clashreport) May 28, 2026
The unit noted that 70–80km strikes are now routine.
destroyed truck in Zuhres, Donetsk— imi (m) (@moklasen) May 28, 2026
destroyed fuel tanker, Illovaisk— imi (m) (@moklasen) May 28, 2026
Ukraine's HUR says its operators have placed sections of the Berdyansk-Melitopol-Dzhankoi route under fire control, blocking Russia's Crimea-Donetsk logistics corridor.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 29, 2026
Тази нощ Руската федерация е изстреляла 232 далекобойни дрона по цели в Украйна, както и 1 балистична ракета "Искандер-М"/С-400. Свалени са 217 дрона, а на 14 места в Украйна са нанесени удари от останалите дронове, преминали през украинската ПВО, както и от ракетата, гласи сводката на украинските ВВС. Руското военно министерство съобщава за 208 свалени далекобойни украински дрона над руска територия тази нощ - ОЩЕ: Руски дрон удари жилищна сграда в Румъния, има пострадали (ВИДЕА)