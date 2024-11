Веднага си направете шапки от фолио, за да се пазите от сателитите на НАТО - това "нареждане" е било изпратено до редица училища във Воронежка област.

"Заповедта" идва уж от партия "Единна Русия" - формацията, създадена за параван на демокрация от издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин. Само че се оказва, че това е шега.

Учители в училищата във Воронеж обаче не го възприемат така. И какво да правят - майсторят и слагат на главата, с увереност, че това е "патриотичен акт", който пази от "външни заплахи":

A prankster sent a letter to schools in the Voronezh region of Russia under the guise of a demand from the ruling 'United Russia' party to make and wear tinfoil hats to protect against NATO satellite radiation.



