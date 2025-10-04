Войната в Украйна:

След атаката срещу пътнически влак: Украинският външен министър призова за "нови опустошителни санкции" срещу Русия (ВИДЕО)

04 октомври 2025, 16:38 часа 422 прочитания 0 коментара
След атаката срещу пътнически влак: Украинският външен министър призова за "нови опустошителни санкции" срещу Русия (ВИДЕО)

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че руската атака, при която бе поразен пътнически влак, изисква сериозен отговор и призова за въвеждането на "нови опустошителни санкции" срещу Русия, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Още: Терорът на Русия продължава: Удар по пътнически влак в Суми, десетки са ранени (ВИДЕО, СНИМКА)

Сибиха написа в социалната мрежа "Екс", че руската атака с дрон срещу жп гарата в град Шостка, Сумска област, е била умишлена. Министърът поясни, че срещу гарата са били извършени две последователни атаки. "Това е една от най-варварските руски тактики", каза Сибиха, като поясни, че при втората атака обект на нападението стават спасителните екипи и хората, които евакуират пострадалите.

"Нови опустошителни санкции. Ново подсилване на Украйна. Това може да бъде направено и трябва да бъде направено, за да бъде повишена цената на тази война за Русия", призова външният министър.

Още: "Играе си с всички, като прави неприемливи предложения": Украйна реагира на поканата на Путин към Зеленски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
влак война Украйна санкции Русия руски обстрел Андрий Сибиха
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес