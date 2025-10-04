След атаката срещу пътнически влак: Украинският външен министър призова за "нови опустошителни санкции" срещу Русия (ВИДЕО)

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че руската атака, при която бе поразен пътнически влак, изисква сериозен отговор и призова за въвеждането на "нови опустошителни санкции" срещу Русия, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Сибиха написа в социалната мрежа "Екс", че руската атака с дрон срещу жп гарата в град Шостка, Сумска област, е била умишлена. Министърът поясни, че срещу гарата са били извършени две последователни атаки. "Това е една от най-варварските руски тактики", каза Сибиха, като поясни, че при втората атака обект на нападението стават спасителните екипи и хората, които евакуират пострадалите.

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025

"Нови опустошителни санкции. Ново подсилване на Украйна. Това може да бъде направено и трябва да бъде направено, за да бъде повишена цената на тази война за Русия", призова външният министър.

