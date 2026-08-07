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След Дунав: И друга европейска река пресъхва

07 август 2026, 8:53 часа 1618 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След Дунав: И друга европейска река пресъхва

Европа преживява лято на рекордни горещини и това се отразява тежко на водните басейни на континента. Държавите по поречието на Дунав, включително България, вече се борят с рисковете от прекомерното засушаване и падане на нивото на реката. Сега обаче има опасност и за друга голяма европейска река.

Свидетели сме на продължителен спад на нивата на река По и големите езера в Италия, съобщи агенцията, отговорна за обслужването на басейна на река По (Adbpo), цитирана от италианската новинарска агенция АНСА.

„Постоянните високи температури изчерпват последните останали водни запаси, а именно големите предалпийски езера“, каза генералният секретар на Adbpo Алесандро Делпиано.

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„Извънредната ситуация продължава и няма край“, заяви Adbpo и добави, че нивото на опасност остава високо, като над 100 общини в Пиемонт и Ломбардия са изправени пред критични проблеми с водоснабдяването с питейна вода.

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Източник: Getty Images

Опасностите от климатичните промени

Цистерни за вода се използват в няколко града, за да се осигурят доставки за бита. Недостигът причинява огромни щети и на селското стопанство.

Според експерти климатичната криза, причинена от емисиите на парникови газов , прави екстремните метеорологични явления като горещи вълни, суши, свръхинтензивни бури и наводнения по-чести и по-интензивни, предаде БТА.

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Въпреки че има много източници на парникови газове, които причиняват глобално затопляне, основният двигател е изгарянето на изкопаеми горива като петрол, газ и въглища, продажбите на които генерират огромни печалби за световните енергийни гиганти, посочва АНСА.

„Последиците от изменението на климата в Северна Италия биха могли да станат още по-сериозни за селското стопанство, промишлеността, населението и за живота като цяло“, каза Делпиано.

„Без вода и храна не може да има живот, затова трябва бързо да предприемем допълнителни мерки за адаптиране към изменението на климата, за да не се окажем в още по-лоши ситуации от тази след няколко години“, посочи той.

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Италия река засушаване река По
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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