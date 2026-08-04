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Дунав счупи вековен рекорд: Не е бил на такова ниско ниво от 1909 г. (ВИДЕО)

04 август 2026, 9:35 часа 636 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Općina Lovas
Дунав счупи вековен рекорд: Не е бил на такова ниско ниво от 1909 г. (ВИДЕО)

"В момента Дунав регистрира нов рекорд от -142 см в Батина. Счупен е нов рекорд, толкова ниско ниво беше през 1909 г. Сега имаме нов спад на нивото на Дунав и ситуацията няма да се промени толкова бързо", каза ръководителят на Хърватските води Зоран Джурокович предупреди в ефира на HRT, предаде хърватската медия "Индекс". 

Стана ясно, че поради продължителна суша реките Дунав и Драва отчитат рекордно ниски водни нива, а проблеми с притока са засегнали крайбрежието и островите. 

„Ситуацията е доста сериозна. Наистина, това е дълъг период на ниско ниво на водата от дълго време насам.", каза Дурокович.

Река Драва също е счупиа рекорда си

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„Знаем също, че река Драва е счупила рекорда си от -172 до -192 см. Това са изключително ниски водни нива, с температури на водата много по-високи от обичайните, което оказва все по-голям натиск върху флората и фауната, които живеят по тези реки“, посочи Джурокович.

Ще има ли проблем с водоснабдяването?

Голям брой водоснабдителни дружества призоваха гражданите да използват водата рационално. Ситуацията със самото водоснабдяване обаче все още е стабилна. Има спадове на налягането, но засега няма намаление никъде, че някой да не може да се измие или да задоволи основни битови нужди“, каза Джурокович.

Той обясни и ситуацията в Лика. „Сравнително стабилно е. Имаме ситуация в района на Бринже, където се опитваме да намерим решение, за да гарантираме достатъчно вода както за хората, така и за икономиката. Но последствията са и в Лика, където вече няма сняг. Загубихме най-изобилния източник на вода за водоемите в Лика, който беше снегът“, посочи Джурокович. ОЩЕ: Дунав ще продължи да спада, горещите дни продължават: Проф. Георги Рачев за символиката на лятото

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Дунав Хърватия река Дунав суша климатични промени
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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