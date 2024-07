След френската министърка и кметицата на Париж реши да се изкъпе в Сена (ВИДЕО)

След като в събота, 13 юли, френската спортна министърка Амели Удеа-Кастера полежа по гръб в Сена, за да докаже, че водата е кристално чиста и готова за олимпийските игри, днес същото направи и кметицата на Париж Ан Идалго.

Тя не просто се натопи, а поплува и помаха на наблюдаващата я от моста на реката тълпа.

Очаква се и френският президент Еманюел Макрон да се включи в пробите на водата в Сена преди Олимпиадата, но засега от Елисейския дворец не са обявили датата на събитието.

