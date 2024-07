След изборите във Франция: Сблъсъци с полицията, палежи и насилие (ВИДЕА)

Сблъсъци със силите на реда и вандалски прояви бяха констатирани в няколко града във Франция след втория тур на парламентарните избори, съобщи "Журанал дю Диманш".

ОЩЕ: Изненада на изборите във Франция: Двама се карат, трети печели

Във френската столица бяха извършени палежи, а полицаи бяха замеряни с пиротехника на Площада на републиката. Полицията влезе в сблъсъци с група маскирани лица с качулки, "които отчаяно опитваха да провокират силите на реда".

🇨🇵 No pasaran!



The French are tearing each other apart and setting Paris on fire!



After the leftist alliance won the elections in France, the rightists took to the streets and began to protest. pic.twitter.com/lJaz7psZNX