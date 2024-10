След като подари дронове на Албания, Ердоган отиде в Сърбия (ВИДЕО)

След като подари дронове на Албания и откри най-голямата джамия на Балканите в Тирана - турският президент Реджеп Тайип Ердоган е заминал на посещение в Сърбия, предава Анадолската агенция.

Това е втората част от балканската му обиколка.

Ердоган бе приет от сръбския си колега Александър Вучич на официална церемония за посрещане в Белград. ОЩЕ: Ердоган откри най-голямата джамия на Балканите

Преди визитата на Ердоган улиците на Белград бяха украсени с турски и сръбски знамена, особено маршрутът, който Ердоган ще използва по време на посещението си в Сърбия. Много сгради в центъра на Белград са покрити с големи турски знамена, както и върху Сръбския дворец, където той ще бъде официално посрещнат от Вучич в петък.

