"Следваме собствения си национален интерес": Радев ще се срещне със Зеленски (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев съобщи, че ще разговаря днес с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел, в кулоарите на Европейския съвет. Министър-председателят пристигна за участие в срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС, и говори пред български журналисти. По въпроса за новото предложение на Европейската комисия за допълнително разширяване на санкциите срещу Русия Радев посочи, че нашата страна би наложила вето, ако от предложените списъци не отпадне руският патриарх Кирил.

На този съвет няма да разглеждаме санкциите, те ще се решават на заседание на Съвета на ЕС по външни работи през юли, поясни премиерът. България вече изрази определени резерви за тези санкции. Няма да допуснем санкции, които да вредят и да носят риск на българската икономика - за функционирането на "Лукойл", на столичното метро, за доставката на торове за България и ЕС, добави той.

Нека не смесваме политиката с религията. Времето на кръстоносните походи отмина, тази война излезе извън окопите и се разпростира върху икономиката, енергетиката, културата и спорта, остава да обхване и религията. Не ме интересува патриарх Кирил изобщо, интересува ме Руската православна църква. Руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско робство. Интересува ме цялото руско общество, което има тази Църква - източноправославна като нашата, ние сме едно семейство. Трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такива санкции, посочи министър-председателят.

Следваме собствения си национален интерес, добави Радев. Той обясни, че нашата страна ще прецени какъв е рискът от предложените допълнителни икономически санкции. Ако видим съществен риск за оперирането на "Нефтохим", ще поискаме да бъде изключен от пакета, каза Радев.

България в никакъв случай няма да възпрепятства общите европейски решения за Украйна. Който иска да доставя военна помощ за Украйна, нека да го прави. Взимаме решения за нашите доставки според това какво имаме в складовете и дали можем да го направим, допълни той.

Премиерът отбеляза, че днешната му среща с президента Зеленски е по искане на украинската страна и очаква да научи какъв е поводът. Радев посочи, че България ще подкрепи процеса на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. България в никакъв случай няма да възпрепятства процеса на започване на преговорите, допълни той.

Попитан дали има приятели в ЕС, премиерът каза, че има прекрасни отношения с всички европейски лидери. България има много приятели със своята разумна и рационална политика, обобщи той. Попитан дали може някой от лидерите в ЕС да го убеди да промени българската позиция за санкциите срещу Русия, Радев не изключи такава възможност. Ако този лидер успее да ме убеди, че ще успее да минимизира риска за българската икономика, готов съм да бъда убеден, каза премиерът.